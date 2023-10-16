论坛现场。河北工业大学供图

人民网北京10月16日电 日前，河北工业大学建校120周年校庆系列活动——中外大学校长论坛在雄安新区召开，来自美国、芬兰、新西兰、中国等国家的专家、学者齐聚雄安，共同探讨面向未来的国际化高等工程教育的新理念、新模式、新方法。

论坛上，与会中外大学校长以“发挥国际合作力量，提升人才培养质量”为题，就高等教育国际合作中的人才培养、师资建设、理念互鉴和交流机制等方面进行了共同讨论，并形成了新的合作共识——“雄安共识”，旨在进一步加深各高校之间的教育协作，推动校际间更高效率、更宽领域、更高质量的合作共建，促进大学更高水平发挥人才培养作用。

河北工业大学党委书记韩旭表示，本次论坛以“新时代高等工程教育：机遇与挑战”为主题，旨在搭建全球大学交流互鉴的合作平台，共商高等工程教育发展未来。同全球高校携手，共同为推动高等工程教育改革发展贡献力量，为构建高质量发展的高等教育体系而不懈奋斗。

中国教育国际交流协会会长刘利民通过视频致辞。刘利民指出，中国的高校始终把教育摆在优先发展的位置。高等教育已经进入世界公认的普及化阶段，助力中国劳动力素质结构发展重大变化。希望以本次论坛为契机，中外高校进一步加强高等工程教育领域的国际对话与合作，推进工程教育资源的共建与互认，在保持多样化的同时，充分发挥优质教育资源集约优势，创新工程教育新模式，探索协作新形式，提升人才培养质量，推动教育优质发展。

当天，论坛同期设置了由四个大学分别独立主持的分版块，11位中外大学校长分享了新时代高等工程教育各具特色的举措经验。此外，多位嘉宾从国际地域、大学分类及转型、可持续发展、未来科技发展领域、学科交叉跨界以及产教融合等多种维度和视角进行了专题报告。（李依环、实习生崔丽君）

(责编：郝孟佳、熊旭)