人民网北京10月16日电 （记者郝孟佳）由国家开放大学主办、国家开放大学马克思主义学院及当代中国马克思主义研究院承办的第三届“当代中国马克思主义理论研究高层论坛·2023”14日在北京举行。本届论坛以“‘两个结合’与中国特色社会主义”为主题，来自党校、高校及科研机构的30余位专家学者现场出席了论坛。

第三届“当代中国马克思主义理论研究高层论坛”。国家开放大学供图

国家开放大学党委书记、校长王启明强调，“两个结合”是中国共产党对马克思主义中国化时代化历史经验的深刻总结，是对中华文明发展规律的深刻把握，蕴含着丰富而深刻的思想内涵。

王启明表示，“当代中国马克思主义理论研究高层论坛”已经成功举办了两届，本届论坛的举办标志着这一学术活动已经形成常态，必将持续为当代中国马克思主义理论研究工作提供推力，为马克思主义理论学科建设提供支撑，为国家开放大学各项事业发展提供助益。

中共中央党校原副校长徐伟新，原国家行政学院副院长周文彰，中共中央党校原副教育长、国家开放大学特聘教授王怀超分别以《以创新精神坚持“两个结合”》《中国特色社会主义的生机活力在于坚持“两个结合”》《中国特色社会主义是马克思主义基本原理与中国社会主义建设实践相结合的结晶》为主题作了主旨发言。论坛上，与会专家、学者们先后发言，并围绕“‘两个结合’与中国特色社会主义”这一主题进行深入分析与研讨。

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