人民网北京10月16日电 （记者秦迪）日前，北京农学院举办2023年庆丰收师生劳动实践活动暨“大手拉小手”劳动教育大思政课，北京农学院500余名师生和北京市第一〇一中学未来科学城100余名师生同上一堂劳动教育大思政课。

活动现场。北京农学院供图

此次活动是北京农学院开展劳动教育和耕读教育的重要举措。学校以春天“同种一片责任田”、秋天“同收一篮丰收果”为抓手，在全校大力弘扬劳动精神，积极推进耕读教育课内与课外、理论与实践、传统与现代有机结合，打造都市农林特色耕读教育模式，引导学生在劳动中增强学农爱农、支农扶农、强农兴农的责任感、使命感和能力本领。

活动现场。北京农学院供图

参与活动的北农同学们表示，“这堂‘耕读教育课’非常有意义”“今天采收的果实都饱含劳作的汗水，都是辛勤耕耘的回报”“只有亲身参与才能更深地体会劳动的价值与意义”“这不仅是一次劳动实践，也是一种难忘的生命体验”。第一〇一中学未来科学城学校的同学们更是兴奋地表示，“这样的劳动课太有意思了”“不仅学会了劳作，了解了很多作物知识，还享受了采收的乐趣，希望以后经常参加这样的实践课”。

据了解，近年来，北京农学院依托办学特色和专业优势，为大中小学提供内容丰富、形式多样的劳动教育、科普教育，积极推进大中小同上一堂劳动教育大思政课，弘扬劳动精神，引导学生懂得劳动、尊重劳动、崇尚劳动。

(责编：崔競文、熊旭)