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高等教育强国建设大会在青岛举办

启动“高等教育强国指数”研制工作

2023年10月16日14:23 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京10月16日电 （记者孙竞）日前，高等教育强国建设大会在青岛召开。

中国高等教育学会会长杜玉波在致辞中表示，高等教育要支撑引领现代化强国建设，贯彻新发展理念，构建新发展格局，全面加快高质量高等教育体系建设，促进高等教育在量的合理增长和质的稳步提升两个方面，发生系统性变革、格局性变化。第一，坚持立德树人，构建高质量人才培养体系；第二，坚持四个面向，构建高质量科技创新体系；第三，坚持深化改革，构建高质量大学治理体系；第四，坚持普惠共享，构建高质量终身教育体系；第五，坚持优质均衡，构建更加公平而有质量的高等教育体系；第六，坚持融通中外，构建高质量高等教育开放体系。

教育部高等教育司副司长武世兴表示，要以高等教育为龙头引领教育强国建设，要以服务高质量发展为使命推进高等教育强国建设，要以拔尖创新人才培养为重点开展高等教育强国建设，要以数字化转型为契机赋能高等教育强国建设。

中国人民大学党委常委、副校长王轶指出，推动高等教育高质量发展，加快建设高等教育强国，离不开党的全面领导、立德树人根本任务的坚决落实、改革创新的深入推进、评价体系的优化完善以及高质量教师队伍的培育锻造。建设高等教育强国是一项久久为功的系统工程，希望高等教育战线的全体同仁齐心协力、并肩作战，为推动高等教育强国建设贡献智慧和力量。

大会正式启动“高等教育强国指数”研制工作。该指数将锚定高等教育强国建设的战略思路与重大任务，构建科学合理的评价指标衡量世界各国高等教育综合实力，将对把握我国高等教育整体发展水平，加快建设高等教育强国具有重要意义。

会上，中国工程院院士、中国工程院原常务副院长朱高峰，对外经济贸易大学党委书记黄宝印，中国劳动关系学院党委书记刘向兵，江西省委教育工委委员、教育厅副厅长刘小强，中国教育科学研究院副院长马陆亭，甘肃省第十四届人大教科文卫委员会副主任委员、西北师范大学原党委书记张俊宗，中国高等教育学会学术发展咨询委员会委员、厦门大学教育研究院院长别敦荣分别作主旨报告，就建设教育强国进行深入阐述。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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