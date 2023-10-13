人民网沈阳10月12日电 （记者王鑫）12日，以“发挥高等教育龙头作用 夯实强国建设人才之基”为主题的人民网2023大学校长论坛在辽宁沈阳举行。对外经济贸易大学党委书记黄宝印出席论坛并发言。

对外经济贸易大学党委书记黄宝印出席论坛并发言

黄宝印表示，教育的根本任务是立德树人，教育强国的核心课题是立德树人。教育工作者必须把握好这个根本任务、回答好这个根本问题。当今世界，世界高等教育格局正在发生历史性的重塑和重大调整，而中国高等教育也正处于系统性崛起和整体性跃升的重要时期。在这个阶段，高校必须牢牢把握住立德树人这个根本任务，必须牢牢把握住为党育人、为国育才的根本使命。不论是课程设计，还是实践活动，方方面面都要围绕立德树人来展开。

人才培养关键在教师。该如何理解中国特有的教育家精神的时代内涵？黄宝印谈到，中国特有的教育家精神，为新时代的教师和教育工作者提出了新的努力方向。这既是总书记对教育家群体的高度肯定，也为新时代加快建设教育强国提出了新的要求。

思政课是落实立德树人根本任务的关键课程。在落实思政课价值引领作用方面，黄宝印分享了对外经济贸易大学的经验和做法，“我们加强思政课教学，强调专题化、情景化、信息化、数字化、翻转化等教学改革；也强调微课堂、微电影、微纪录等教学改革；启动‘千村千企千红’社会实践活动，构建思政小课堂、社会大课堂、网上云课堂的思政育人新格局。”

黄宝印表示，立足新时代，要讲好思政大课，要讲好课程思政，要营造处处、时时、人人、事事的校园大思政格局，着力培养具有家国情怀、国际视野、专业素养和崇高品质的专业人才。

(责编：秦迪、刘凡)