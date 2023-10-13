人民网沈阳10月13日电 （记者王鑫）以“发挥高等教育龙头作用 夯实强国建设人才之基”为主题的人民网2023大学校长论坛12日在辽宁沈阳举行。视源股份北京产业园副总经理、希沃参会代表付盼出席圆桌论坛并发言。

视源股份北京产业园副总经理、希沃参会代表付盼出席圆桌论坛并发言

教育数字化是我国开辟教育发展新赛道和塑造教育发展新优势的重要突破口。高等教育数字化深刻改变了教师的教，改变了学生的学，改变了学校的管。作为深耕教育领域14年的科技企业，“希沃在产教融合和协同育人方面做了很多探索，包括以数字化技术打造专业人才的培养体系，研发智慧教室解决方案，开通专业的培训渠道等。”付盼表示。

针对目前高校协同育人探索新路径，付盼提出了希沃的思考和实践：第一，聚焦教室场景，打破空间的限制，实现智能物联，构建教育数字化新基建；第二，聚焦教学，构建数据平台和资源库，实现数字资源的联通，创新教育育人的新模式；第三，聚焦教师，以数字技术串联师范生的成长体系，实现职业发展的智慧连接。聚焦教室、教师、教学，通过物联、数联、智联，实现资源的流通，助力教师实现职前职后一体化发展。

“科技企业是技术创新的主体、教育新基建的底座和支撑。”付盼表示，“希沃与多所高校开展合作，深度参与产教融合、协同育人，发挥企业的技术优势、平台优势，建设多场域联通的时间基地，构建创新人才模式，实现‘空间通’‘人际通’‘资源通’‘机制通’。”

据介绍，希沃与中国教育发展基金会启动希沃教师数字化能力提升项目，通过智慧教室、研训室等建设，与多所重点高师院校构建了形式丰富、各具特色的数字化教育教学创新发展新样态，包括“双师课堂”“线上线下混合式课程工作坊”“师范生线上集体备课”“虚拟教研室”等项目。截至9月26日，项目已覆盖全国31个省/自治区/直辖市，建成117间师范生教育实践智慧教室和中小学教师智慧研训室，惠及约7600名教师、师范生。

(责编：秦迪、刘凡)