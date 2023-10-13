人民网沈阳10月13日电 （记者秦迪）12日，以“发挥高等教育龙头作用 夯实强国建设人才之基”为主题的人民网2023大学校长论坛在辽宁沈阳举行。吉林大学党委副书记韩喜平出席圆桌论坛并发言。

吉林大学党委副书记韩喜平出席圆桌论坛并发言。

韩喜平指出，创新是第一动力，创新依靠人才，而人才培养来自教育。面对新一轮科技革命、世界百年未有之大变局，要解决关键核心技术“卡脖子”的问题，实现高质量发展，高等教育必须担负起培养创新型人才的责任，“拔尖创新人才培养是高校永恒的主题”。

什么是拔尖创新人才？韩喜平给出了吉林大学的定义，“拔尖创新人才是具有家国情怀、品判性思维、创造创新能力、国际竞争能力，懂交流、善合作，掌握学科基础理论、学科科学理论，具备科学研究、教育教学、解决国家重大急需问题能力的德智体美劳和谐发展和健康个性统一的复合型人才”。基于此，吉林大学按照“厚基础、重实践、严要求”的培养模式进行了一系列的尝试：设立拔尖创新班、建立一人一档的个性化学籍档案、开展本研衔接课程改革、鼓励课外创新等。

在谈及有关“如何激发学生创造性能力”的问题时，韩喜平表示，学生首先要有理想，其次要有兴趣，此外，学校要帮助学生夯实专业基础、掌握学习方法、提供宽容的文化氛围、更宽广的视野和好的硬件保障等，“构成一个培养创新人才的完整体系与机制”。

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