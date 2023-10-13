人民网沈阳10月13日电 （记者林露）以“发挥高等教育龙头作用 夯实强国建设人才之基”为主题的人民网2023大学校长论坛12日在辽宁沈阳举行。 福建理工大学党委常委、副校长何仕出席圆桌论坛并发言。

福建理工大学党委常委、副校长何仕出席圆桌论坛并发言。

立德树人是高校的根本任务，也是高校生存与发展的基础。近年来，福建理工大学把文化育人体系、文化育人工作融入立德树人大课堂，打造沉浸式的文化育人体系，通过中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化和绿色生态文化涵养青年的意志品质和精神品格，引领青年做新时代中华文脉的守护者、传承者和弘扬者。

何仕介绍说，学校坚持四个“融合”，探索以文化自信来培育时代新人。一是与地方文化相融合，传承优秀中华传统文化。二是与福建“三多”相融合，赓续革命文化。“三多”，即党史事件多、红色资源多和革命先辈多。三是与劳模精神相融合，弘扬社会主义先进文化。四是与低碳发展相融合，淬炼绿色生态文化，培养大学生心系绿水青山的生态情怀。

思政课是落实立德树人根本任务的关键课程。何仕认为，思政课非常重要，要讲到入脑入心，要有感染力、亲近感，让学生可见、可亲、可敬。为此，学校在三个方面狠下功夫。一是办好主干课程，讲出中国味；二是用好理论富矿，讲出福建味；三是挖掘红色校史，讲出福工味。

谈及教育家精神，何仕说，“教育家精神”为教师队伍建设提供了根本遵循，给予了教育工作者很大的精神动力和鼓舞。今后，福建理工大学将围绕强化思想引领、强化师德弘扬、强化素质提升、强化团队建设、强化制度激励和强化服务保障六个方面，进一步加强建设，为教育强国建设培养更多高素质人才。

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