人民网沈阳10月13日电 （记者林露）以“发挥高等教育龙头作用 夯实强国建设人才之基”为主题的人民网2023大学校长论坛12日在辽宁沈阳举行。教育部党组成员、副部长王光彦通过视频方式发表致辞。

教育部党组成员、副部长王光彦

王光彦表示，本次论坛主题紧扣高等教育的战略定位、使命任务，主动回应了国家战略、时代号召，必将激发大家深入谋划、加快推动高等教育高质量发展的强大合力。

时光流转，今年，人民网大学校长论坛迎来十周年。王光彦说，“感谢人民网‘十年磨一剑’，为大家搭建了一个互相交流借鉴、碰撞思想火花、凝聚发展共识的高规格、高水平平台。”

王光彦代表教育部对参会高校提出了三点希望。

一要牢牢把握社会主义办学方向，全面落实立德树人根本任务。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，全面贯彻党的教育方针，坚守为党育人、为国育才的初心使命，用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，把立德树人的成效作为检验学校一切工作的根本标准。

二要深化高等教育综合改革，全面提高人才自主培养质量。聚焦国家战略和区域经济社会发展需求，在全面提高人才自主培养质量、造就拔尖创新人才上先行先试，在服务国家战略和区域经济社会发展、优化布局结构上先行先试。聚焦关键和重点领域、紧缺领域，加强核心课程、教材、师资、实践项目等基础要素建设，着力培养一批具有家国情怀、全球视野的国家战略人才和急需紧缺人才。

三要深化产教融合、科教融汇，有力支撑高水平科技自立自强。把握新一轮科技革命和产业变革新机遇，集聚力量进行重大原创突破和关键核心技术攻关，抢占科技竞争和未来发展制高点，以科技创新推动产业创新，加快形成新质生产力。着眼区域重大战略、主体功能区战略，充分考虑当地资源禀赋、产业优势、人口人才结构等探索设立一批高等研究院、区域创新中心等，推动产学研用深度融合。

王光彦表示，站在新的历史起点上，由衷期待各高校踔厉奋发、勇毅前行，以实际行动答好“强国建设，高教何为”的时代命题，为建设教育强国、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴作出新的更大贡献。

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