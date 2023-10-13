人民网沈阳10月13日电 （记者刘鑫）以“发挥高等教育龙头作用 夯实强国建设人才之基”为主题的人民网2023大学校长论坛12日在辽宁沈阳举行。北京建筑大学党委常委、副校长杨建伟出席圆桌论坛并发言。

北京建筑大学党委常委、副校长杨建伟出席圆桌论坛并发言。

“高校有基础、有资源、有责任履行高水平科技自立自强的使命担当。”杨建伟表示，北京建筑大学立足建筑行业未来转型发展，面向智能智慧、绿色低碳等领域，构建了特色创新型工程科技复合人才的培养体系。与此同时，创新基础研究范式，通过实验观察、数学模型、计算机仿真模拟、大数据等，推动“计算+试验”“数据分析+经验总结”等新方法，扩展应用在建筑行业诸多领域。

加强基础研究，是实现高水平科技自立自强的迫切要求，是建设世界科技强国的必由之路。“不同的学校，基础研究的定位不一样。”杨建伟介绍，北京建筑大学依托建筑业，近年来，在加强基础研究方面主要开展了5项工作：一是优化基础研究布局，加强对数学、物理等基础学科和专业的支持；二是深化基层教学科研组织模式改革，实行“所管科研、系管教学”运行机制，完善基础研究项目组织、申报、评审和决策机制；三是建设高水平共享研究平台，例如：校级分析测试中心、虚拟仿真中心等；四是推进产教融合，通过“场景式”科技创新项目、“交叉型”专业实践项目，提升基础研究能力和人才培养质量；五是推进人才队伍建设，建立健全基础研究人才培养机制和评价机制。

当今世界，新一轮科技革命和产业变革深入发展，高校应如何推进科教融合？杨建伟分享了北京建筑大学的3点经验：一是，加强顶层设计，进行体制机制建设，完善考核制度，推动科研育人，促进科教融合；二是，建立“一个学科重点对接一个产业、一个团队服务支撑一个龙头企业”的产学研合作模式；三是，推进本科生早进课题、早进团队、早进实验室的“三早”育人模式，深化“引企入教”改革，支持与相关部门、企事业单位联合制定培养方案、共建课程、共建实践基地、开发教材课件、完善教学设计，优化政产学研用协同育人模式。

(责编：秦迪、刘凡)