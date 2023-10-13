佟 宇 刘鹏飞

纵观人类历史，教育兴则国家兴，教育强则国家强。世界强国无一不是教育强国，教育始终是强国建设的关键因素。建设教育强国，是以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的基础工程。党的二十大报告把教育科技人才单独成章进行布局，吹响了加快建设教育强国的号角。习近平总书记在党的二十大报告中就“办好人民满意的教育”作出重要部署时指出：“推进教育数字化，建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国。”当今时代，教育数字化成为我国开辟教育发展新赛道和塑造教育发展新优势的重要突破口，为构建学习型社会、学习型大国带来了新机遇，人人皆学、处处能学、时时可学已成为可能。新时代新征程，我们要全面把握教育数字化的重要要求，更新教育理念、转变育人思维，打造数字教育的中国方案，切实以数字化推动新时代教育高质量发展、助力教育强国建设。

全要素数字素养赋能自主学习。随着数字技术的进步和数字社会的发展，数字素养的重要性日益凸显。从一般意义上看，数字素养是指人们学习工作生活应具备的数字获取、制作、使用、评价、交互、分享、创新等一系列能力与修养的集合，主要包括数字意识、计算思维、数字化学习与创新、数字社会责任等。具体来看，数字意识重在主动发现和利用真实、准确、有效的数据，主动维护数据安全；计算思维体现在分析问题和解决问题时，主动查找问题、分解问题，构造解决问题的范式；数字化学习与创新强调在学习工作生活中，积极利用数字资源、数字工具和数字平台开展探索和创新；数字社会责任主要是指遵循数字伦理规范，在数字环境中保持对国家的热爱、对法律的敬畏、对民族文化的认同、对科学的追求，能够主动维护国家安全，坚持正确的价值观、道德观、法治观等。对于个体而言，数字素养已经成为个人能力的重要内容；对于社会而言，提升数字素养是数字时代建设学习型社会、学习型大国的重要基础。可以预见，随着社会大众数字素养不断提升，将会有更多人搭乘信息时代的快车、共享数字技术发展成果，加快推进教育数字化，进而为建设学习型社会、学习型大国提供有力支撑。

全流程数字技术推动全民学习。构建符合我国国情的教育数字化形态，离不开数字技术的驱动，同时也对数字技术的全流程化提出了新的要求和挑战。推进教育数字化，建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国，需要我们准确识变，认清教育数字化发展新趋势；科学应变，找准教育数字化发展新机遇；主动求变，开拓教育数字化发展新局面，塑造教育数字化新优势。面向未来，我们要把全流程数字技术融入从基础教育到高等教育、从普通教育到职业教育的国民教育全过程。一要探索数字技术在教育数字化中的应用，增强教育发展新动能，在前沿技术研发、数据开放共享、隐私安全保护、人才培养等方面加强数字技术发展的前瞻性布局。二要运用数字技术优化教育资源配置，实现数字资源、优秀师资、教育数据、信息红利的有效共享，开展联校网教、数字学校建设，大力促进教育公平、努力提高教育质量，用数字技术搭建网络教育、社区教育、老年教育的平台。三要运用数字技术加快人才培养，把数字技术运用到各级各类教育的教育教学和管理服务的各环节，运用到学校、家庭、社会三结合的教育网络中，覆盖所有学校和受教育者，形成课堂教学、社会实践、校园文化、网络教育多位一体的人才培养模式。

全场景数字媒体服务终身学习。数字媒体是先进信息技术应用的前沿领域，可以为教育数字化高质量发展提供重要助力。在教育数字化领域，全场景数字媒体平台的搭建将使终身学习更加便捷、高效。以全场景数字媒体平台服务终身学习，就是要构建数字化教育资源服务体系，推动我国终身学习体系向更高层次、更高质量方向发展。随着媒体形态日新月异的升级，数字媒体产品的特性与优势更加突出，以打造学习型社会、学习型大国为目标的全场景数字媒体平台上各种资源的再开发利用能够将终身学习模式推上新台阶。面向未来，要锚定教育数字化目标构建全场景数字媒体。一是进一步优化终身学习的顶层设计，以促进人的全面发展为出发点和落脚点，以构造衔接沟通各级各类教育、认可多种学习成果的终身学习立交桥为着力点，构建覆盖各类人群、方式灵活的终身学习服务体系，搭建职业教育与普通教育、学历教育与非学历教育、职前教育与职后教育相互沟通衔接的机制。二是坚持需求导向，根据不同学习需求提供多样化教育服务，同步推进终身学习数字媒体体系建设，推动信息技术与教育教学深度融合，更好满足人民群众的终身学习需求。三是坚持内容为本，拓展数字媒体资源的广度和深度，让学习者可以持续进行更有价值的深度学习，为以高质量的教育数字化发展促进学习型社会、学习型大国建设提供保障。

（作者单位：长春师范大学）

《 人民日报 》（ 2023年10月13日 09 版）

(责编：李昉、郝孟佳)