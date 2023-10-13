李 奕

数字教育既是数字中国的重要组成部分，也是建设教育强国的重要支撑力量。习近平总书记指出：“教育数字化是我国开辟教育发展新赛道和塑造教育发展新优势的重要突破口。”新时代新征程，充分发挥教育数字化的重要突破口作用，必须紧密联系我国发展面临的新的战略机遇、新的战略任务、新的战略阶段、新的战略要求、新的战略环境，把建设教育强国和办好人民满意的教育结合起来，立足全局看教育数字化，努力开辟教育发展新赛道、塑造教育发展新优势。

更好加强有组织的育人。习近平总书记强调：“着力培养担当民族复兴大任的时代新人。”担当民族复兴大任的时代新人，必须在政治觉悟、思想水平、道德品质、文化素养、精神状态等方面同新时代要求相符合。深入贯彻落实习近平总书记的重要要求，教育数字化大有可为。数字技术具有跨领域、跨时空、跨层级、跨系统等特征，可以在育人体系纵向打通、横向协同方面发挥更大作用。以北京为例，在推进“大思政课”建设中，可以通过打造一体化教学市级资源库，既让市、区、学校等各级纵向统筹推进，实现系统化体系化建设各学段的思政教育教学资源；又能横向联合不同系统、不同部门协同推进，融合各类特色主题资源，共同构建具有首都特色的思政教育资源体系。这样就可以有组织地推进市、区、学校、学科组和年级组、班级等育人单元的统一联动，充分发挥学区集团、教育联盟以及教育共同体等新型育人载体的突出优势，不断增强育人工作的系统性、整体性、协同性。

更好支撑五育融合。习近平总书记指出：“培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。”五育并举，既是育人目标，旨在培养造就中国特色社会主义事业合格建设者和接班人，让党的事业后继有人；也是推进过程，促进五育之间相互融通、相互促进；还是重要方法，通过融合的方式做到一举多得、触类旁通，实现高质量育人。在数字技术帮助下，我们能够在教育实践中更好构建立体化融合环境。一方面，可以发挥数字技术易于创设情景、交流协作的优势，依托跨学科、主题化、项目式等综合学习活动以及特色课程，让学生在德智体美劳五个方面的发展相辅相成。另一方面，可以发挥数字技术在多维数据采集、分析工具研制等方面的优势，推动德智体美劳全要素、立体化评价，更加综合全面地支撑学生健康成长。

更好提高教育资源利用效率。发展教育，不能靠一味投入资源搞“大水漫灌”，还要讲求资源利用效率。特别是在资源环境的刚性约束背景下，要突破“一亩三分地”传统思维，在转型升级中实现资源优化配置和合作共赢。从宏观上讲，要改变以往以要空间、要投入、要编制、要指标为主要特征的资源聚集模式，通过教育供给侧结构性改革转方式、调结构，提高教育资源利用效率。从微观上讲，要减少低效的课堂、重复的作业、过多的考试，努力满足学生多元化、个性化学习需求。用这些“减量发展”的手段推动教育高质量发展，是当前加快形成教育“新质生产力”的重要路径。数字技术具有促进要素流动、共享共用数据的优势，可以更好把握“减”的力度，提高“加”的质量。要充分发挥数据要素作用，构建全方位、更具韧性的教育服务快速响应机制，切实满足学生的多样化需求。此外，还可以优化资源配置方式，利用数字技术助力资源要素在更大范围内、更加多元的合作组织和共同体内共享共用。

更好打造教育新场景。习近平总书记指出，我们要建设的教育强国“以教育理念、体系、制度、内容、方法、治理现代化为基本路径”。这启示我们，开辟教育发展新赛道、塑造教育发展新优势，需要打造教育新场景。在传统教育场景中，一方是供给方，一方是需求方，但彼此的联动不够紧密。未来利用数字技术助力打造教育新场景，要坚持有效供给、消费需求围绕育人转，用终端需求拉动有组织的优质高效教育供给，更好助力提升人才培养质量。要构建连续培养、灵活弹性的拔尖创新人才培养体系，通过线上线下相结合等多种方式集纳大中小学、校外教育、科研院所的优质资源，为某个领域、某个方向上真正有特殊潜质的学生提供成长新赛道。要精准对接全球数字经济标杆城市建设等重大战略任务，不断打造有特色、有亮点、有规模的数字教育空间，推动形成更加符合人才成长规律的多元化发展环境。

更好服务高质量发展。习近平总书记指出：“要把服务高质量发展作为建设教育强国的重要任务。”教育服务高质量发展，要加强教育、科技、人才一体化统筹推进，推动教育链、创新链、产业链、人才链深度融合，发挥高校基础研究在区域高精尖产业布局中的重要作用，不断提升教育对高质量发展的支撑力、贡献力。面向未来，要把握数字化、网络化、智能化发展方向，加快推进高教园区生态整体建设，促进园区内高校各类要素合理流动，畅通园区内外的各种循环，让高教园区真正成为发挥高等教育龙头作用的创新载体。同时，还须推动互联网、大数据、人工智能在高校基础研究中发挥更大作用，助力基础学科、新兴学科、交叉学科建设，加快构建高精尖产业关键核心技术有组织攻关机制，切实解决一批国家和区域经济社会发展急需的重大科学问题。

（作者为中共北京市委教育工作委员会副书记、北京市教育委员会主任）

《 人民日报 》（ 2023年10月13日 09 版）

(责编：李昉、郝孟佳)