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常州工业职院：与政企携手共建产业学院

2023年10月13日07:30 | 来源：科技日报
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原标题：常州工业职院：与政企携手共建产业学院

　　图为常州工业职院学生在理想汽车工厂内接受实训。受访者供图

　　近日，由政校企三方联合共建的理想汽车产业学院、理想汽车现场工程师学院和理想汽车全国“双师型”教师培养培训基地，在常州工业职业技术学院（以下简称常州工业职院）集中揭牌。这是该校深化科教融汇、产教融合的一个缩影。

　　“我校将以‘互利共赢、合作共赢’为原则，充分利用产业学院平台，不断推动现场工程师人才培养模式落地生根，通过校企共同研究制定人才培养方案，共建师资团队，共同开发课程与教材资源，强化学生实习实训，推动人才培养的高质量发展，打造校企合作示范组合和产教深度融合共同体典范。”常州工业职院党委书记席海涛表示。

　　近年来，常州工业职院面对产业发展新需求，牢牢把握现阶段职业教育改革主线，主动担当作为，积极对接企业所需的高素质技术技能型人才，部署产业学院建设、现场工程师培养等工作，推动产教融合发展走深走实，让职业教育积极融入常州社会经济建设。目前，学校在智能制造、能源互联网、新能源材料、新能源输送和新能源汽车等领域，已建立一批产教融合共同体、产业学院和应用型人才培养基地，并在常州科教城起到了良好的示范效应。

　　“通过校企共同研究制定人才培养方案、共建师资队伍、共同开发课程与教材资源、强化学生实习培训、打造校企合作示范组合和产教深度融合共同体典范等模式，我校将培养更多高素质技术技能型人才、能工巧匠和大国工匠，为常州‘新能源之都’建设和经济高质量发展，提供坚实的应用型人才基础。”常州工业职院校长杨劲松说。

　　在常州市政协副主席、科教城管委会主任祝正庆看来，政校企聚力深度开展产教融合、特色校企合作，能够积极发挥校企合作优势，真正做到资源共享、优势互补，共同培养新能源汽车等产业的高端技术技能型人才，促进地方重点产业行业转型升级。

　　据了解，理想汽车是国内知名新能源汽车品牌。自2022年起，理想汽车与常州工业职院展开合作，双方重点关注售后服务和智能制造等方向，共同培养出一大批高质量人才。

　　此次共建的理想汽车产业学院将为学生提供更广阔的实习机会和实践平台，让学生在真实的工作环境中提升自己的技能和实力。（记者 王 怡 通讯员 季 华 黄 宁）

(责编：李昉、郝孟佳)

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