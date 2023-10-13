原标题：全国工业互联网行业产教融合共同体成立

记者10月11日获悉，全国工业互联网行业产教融合共同体近日在日照职业技术学院成立。该共同体是在工业和信息化部教育与考试中心的指导下，由北京东方国信科技股份有限公司、西北工业大学、日照职业技术学院共同发起，联合行业组织、高校、科研机构、上下游企业等百余所会员单位共同组建的产教融合开放性创新型组织。

工业互联网正在成为重组要素资源、重塑经济结构、改变竞争格局的关键力量。

工业和信息化部教育与考试中心主任郝志强表示，全国工业互联网行业产教融合共同体成立后，各牵头单位能切实发挥平台纽带作用，将工业互联网领域龙头企业、高水平高等学校、优质职业院校广泛吸纳进来，团结行业内各方组织、科研机构，共同构建工业互联网行业领域产业、院校资源集聚地和智库诞生地。

教育部职业教育与成人教育司院校发展处主任弋凡指出，希望共同体能够开启产教合作新窗口，开辟职教合作新通道，切实提高职业教育吸引力和适应性，推动形成同市场需求相适应、同产业结构相匹配的现代职业教育发展格局，培养一批高素质复合型技术技能人才，产出一批前沿技术创新成果。

中国职业技术教育学会工业互联网专委会副主任杨小东表示，全国工业互联网行业产教融合共同体，将为工业互联网的发展与人才培养注入新动力，这标志着创新链、产业链、教育链在工业互联网领域进入加强合作、深化交流的新阶段。

全国工业互联网行业产教融合共同体成立，将进一步促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接，助力经济高质量发展。日照市人民政府副市长吕祥永表示，日照将以此次活动为契机，以产学研深度融合推动产业集聚化、高端化发展，为工业互联网高质量发展赋能加力。

日照职业技术学院党委书记肖梅表示，我们坚持走产教深度融合之路，动态对接地方支柱产业，深化拓展产教融合和校企合作，不断提高办学质量和服务产业能力，形成了特色鲜明的办学格局。组建全国工业互联网行业产教融合共同体，是推进职普融通、产教融合、科教融汇的重要举措，学校将以共同体建设为契机，充分利用在工业互联网领域的专业优势，秉持“开放、协同、共享、共赢”的理念，进一步整合优势资源，共同探索打造产教融合新范式、科教融汇融合新路径。

据悉，行业产教融合共同体的成立是落实党中央、国务院关于推动产教融合发展要求，推进职普融通、产教融合、科教融汇，优化职业教育类型定位的重大举措，也是深化现代职业教育体系建设改革，增强行业产业核心竞争力，培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠的现实需要，对推进工业互联网行业创新链、产业链、人才链深度融合将起到重要作用。（记者王延斌）

(责编：李昉、郝孟佳)