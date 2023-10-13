原标题：全国技能大赛：不仅是竞技场还是“风向标”

第二届职业技能大赛选手正在进行木工项目比赛。新华社记者 赵子硕摄

第二届全国技能大赛近日在天津闭幕。与首届大赛相比，本届大赛增加了20个新职业和数字技术技能类赛项，包括人工智能训练、互联网营销、全媒体运营、服务机器人应用技术等。

在闭幕式上完成颁奖的109个比赛项目中，近四成属于先进制造业项目，近三成属于战略性新兴产业项目。

全国技能大赛的参赛选手，既有企业生产一线的工人，也有来自技工院校、职业院校的师生。技能大赛不仅是职业教育从业者施展拳脚的平台，更折射出了职业教育发展的新趋势。

新赛项为专业建设指引方向

第二届全国技能大赛新设有增材制造设备操作项目，增材制造就是人们常说的3D打印。3D打印技术在模具制造、工业设计等领域应用很广，近年来还加入到一些产品的直接生产当中。

来自湖北代表团的王龙是该项赛事的金牌获得者，王龙毕业于武汉职业技术学院机电工程学院机械制造与自动化专业，毕业后在高新技术企业工作过一段时间。

增材制造设备操作项目分为三维数据采集与建模、零件缺陷修复、产品设计、产品3D打印与后处理、零件三维数字化检测等5个模块。

王龙表示，此次比赛任务量大、难度高、考核面广，不仅考验理论知识，还考验对多种增材制造设备的操作能力以及应对设备运行过程中出现突发情况的能力。在备赛过程中，他每天早上8点就前往实训室进行训练，直到晚上10点才离开。

3D打印这项颇受关注的前沿技术，正在走进越来越多的课堂之中，成为职业院校的新专业。目前，王龙已经回到武汉职业技术学院出任教师。凭借在业界和大赛中积累的经验，他可以把这项技术更好地传授给学生。

比机器庞大许多倍的建筑无法实现实体模型的3D打印，但是可以在计算机软件当中完成建模。现代建筑正朝着数字化、信息化以及智能化方向转型升级，数字建造成为相关从业者必须掌握的新兴技能。

本届大赛中，浙江建设技师学院的王浩获得了数字建造项目铜牌。据了解，以大赛备战为契机，以适应新技术的发展为目标，浙江建设技师学院以数字建造产业学院为平台，开设数字建造、无人机测绘、工业机器人应用等专业，构建了与建筑全产业链对接的“数字建筑与智能建筑”专业群。

天津国土资源和房屋职业学院承担了数字建造（世赛）、建筑信息模型技术（国赛）两个新赛项的参赛选手集训工作和技术服务保障工作。

天津国土资源和房屋职业学院副院长刘婕介绍，数字建造项目主要考核选手们通过建筑信息模型技术创建建筑的三维数字模型的能力，以及管理项目各项性能参数的技能水平。简单地讲，就是考察选手们全面集成建造技能和精细管控数字建筑的能力。这些能力要求为未来专业建设指明了方向。

大赛为职业院校发展提供动能

贵州交通技师学院成立于2012年，是一所年轻的职业院校。贵州交通技师学院院长陈文均表示，学校成立时间晚，基础弱，但是发展速度快，这与学校在技能人才工作上付出的努力密不可分，而技能大赛为学校提供了很好的平台。

技能大赛为学校提供了现成的人才资源库。学校依托贵州人才博览会，优化入职程序，大力引进参加世赛、国赛的优秀选手。比赛让人才崭露头角，也方便了院校的人才引进。

学校不仅能通过大赛引进人才，还能通过大赛培养人才。学校全力支持青年教师参加技能大赛，依托技能大赛平台，提升技能水平，帮助教师快速成长为技能精英、技术能手、教学骨干、教学名师。

“一大批青年教师通过技能大赛，完成了系统的学习培训，理论知识得到丰富，实践能力得到提升。许多老师还通过大赛破格申报职称，率先实现十年完成初级到正高级的跨越式发展。”陈文均告诉记者。

此外，技能大赛还为学校“打了广告”。在大赛上屡创佳绩之后，贵州交通技师学院的名声响亮了起来，招生宣传压力大大降低。目前，学校年招生计划已达到2300人，在校生数量已突破7500人。

“在技能大赛的引领下，我院在短短十年时间实现办学声誉整体提升，获得了大量荣誉称号，成为贵州技工院校的标杆。可以说，我们走出了一条‘抓大赛、聚人才、促发展’的跨越式发展之路。”陈文均说。

把世赛标准融入日常教学

浙江建设技师学院在全国技能大赛和世界技能大赛当中“久经战阵”，在世界技能大赛当中，该校参赛者累计获得了2金1银1优胜的成绩，在第一届全国职业技能大赛中，他们取得了3金3银2铜2优胜的成绩。浙江建设技师学院党委书记徐永良认为，技能大赛带给职业教育的宝贵财富之一就是人才培养标准的建立与提升。

在具体的教学活动中，该校把世赛的标准融入日常教学，从课程标准到教学要求全面对标，人才培养质量不断提升，培养了18位全国技术能手，11人入选“浙江工匠”培养项目。

“我们通过世赛学习国际先进技术和标准，与此同时，我们不断探索和改进相应的工艺技术、新操作工具，先后取得创新成果20多项。我们创新的瓷砖框架贴法，在世赛上已被70%以上的国家采用。” 徐永良举例说。

徐永良强调，大赛转化出的成果并不只让单个学校受益。“我们在做好世赛技术研究的同时，还持续做好世赛技术推广和师资培训工作，将大赛转化成果与兄弟院校共享。同时，我们还承办世赛项目的全国选拔赛、行业类大赛、省选拔赛等各项赛事，让顶级赛事转化出的成果和标准实现开放共享。” 徐永良说。浙江建设技师学院先后为全国27个省市培训教练和选手118人次，选派20多位教师为全国10个省市的技能大赛担任裁判长和裁判工作。学校还牵头组建了浙江省建设技工教育集团，打造了师资队伍、培养方案、教改成果等8大共享平台。（记者 孙明源 陈 曦）

(责编：李昉、郝孟佳)