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罗钟铉：我们的科研是顶天立地的

2023年10月12日22:32 | 来源：人民网-教育频道
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人民网沈阳10月12日电 （记者王鑫）以“发挥高等教育龙头作用 夯实强国建设人才之基”为主题的人民网2023大学校长论坛今日在辽宁沈阳举行。大连理工大学党委常委、副校长罗钟铉出席圆桌论坛并发言。

大连理工大学党委常委、副校长罗钟铉出席圆桌论坛并发言

大连理工大学党委常委、副校长罗钟铉出席圆桌论坛并发言

罗钟铉认为，作为基础研究的主力军和重大科技突破的策源地，高校应该在强国目标中承担使命。高校应提高自主创新能力，和企业一起去发现制约产业链的根本性基础问题，并联合培养急需的人才。

“大连理工大学一直非常重视基础研究，”罗钟铉介绍，学校制定了“十四五”科技创新20条作为未来行动纲领，并持续加大数理化等工科基础学科的支持力度；坚持问题导向、目标导向的研究和自由探索“两条腿走路”；注重人才的引进和培养，从海外引进高端团队，重点打造微纳机器人方向的强势学科，并持续开展一系列与科研平台契合的人才计划。

高校如何来实施科教融合？“我们的科研是顶天立地的，顶天是一定要承担国家的任务，为国解忧。立地，要为区域经济发展服务。”罗钟铉表示，大连理工大学集约优势力量，重点建设国家级平台。通过国家级平台的建设，引领省部级重点实验室建设，构建国家战略科技力量及其支撑的科研、人才体系。另外，高校需要向领军企业要"真问题"、向地方区域了解"真需求"，瞄准并突破真正的“卡脖子”问题。

(责编：董博识、刘凡)

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