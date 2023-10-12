人民网沈阳10月12日电 （记者秦迪）12日，人民网2023大学校长论坛在辽宁沈阳举行。武汉科技大学校长倪红卫出席圆桌论坛并发言。

武汉科技大学校长倪红卫出席圆桌论坛并发言。

“高校，既是人才培养的主阵地，也是科技创新的前沿阵地。”倪红卫表示，新兴科技浪潮正在重塑世界，谁占领了科技的制高点，谁就能赢得未来。高校要积极适应变革，切实扛起“四个面向”和科技自立自强的使命责任。

倪红卫在发言中指出，行业特色鲜明的地方院校很有必要在传统学科领域里加强基础研究。“以冶金工业为例”，倪红卫说，“新型工业化要求产品高端化、生产过程绿色化、智能化，不在基础理论层面进行改造，就不可能完成新型工业化的任务，也不可能在产品性能方面实现进一步地提升。”

倪红卫介绍，为了在战略性新兴产业发力，武汉科技大学一方面加强基础学科建设，另一方面大力推动基础学科和工科、医科的结合，加强基础研究平台建设，促进理工科人才团队的建设和交叉，“只要找准方向、找准目标，行业院校也可以在尖端科技领域取得亮眼的成绩”。

如何突破关键核心技术“卡脖子”的问题？倪红卫强调，高校一定要深入产业，了解企业、产业和国家的重大需求，“把问题看准认准”。他介绍了武汉科技大学的实践经验：一是以问题和重大需求为导向，组建多学科融合的团队；二是强化科研平台建设；三是加强科技制度创新，用团队考核、长周期考核的形式鼓励老师进行有效合作，开展“卡脖子”技术的攻关。

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