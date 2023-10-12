人民网沈阳10月12日电 （记者赵娜）今日，以“发挥高等教育龙头作用 夯实强国建设人才之基”为主题的人民网2023大学校长论坛在辽宁沈阳举行。北京航空航天大学副校长张海兰出席圆桌论坛并发言。

北京航空航天大学副校长张海兰出席圆桌论坛并发言

党的二十大报告强调，教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。作为高校，如何全面提高人才自主培养质量、培养拔尖创新人才？

对此，张海兰介绍说，北京航空航天大学始终聚焦立德树人根本任务，着力打造了“强情怀、强基础、强实践、强融通”的四强人才培养模式。

一是“强情怀”。北京航空航天大学坚持以文化人，把弘扬“空天报国”为内核的北航精神融入人才培养全过程，构建思政课程、课程思政、思政工作相互浸润、三位一体的思政教育体系，形成了“思政课讲出专业情，专业课讲出思政味”的思政课程与课程思政协同育人特色模式。

二是“强基础”。北京航空航天大学于2017年成立北航学院，下设7个书院，配有大类责任教授、学业总导师，实施大类人才培养，构建大一“基础+通识+专业启蒙”的大类人才培养方案，统筹建立起10个大类核心课程群，强化培养学生数理、人文基础。

三是“强实践”。北京航空航天大学深入开展社会课堂、课外实践和创新创业教育，大力推进教学、科研、实践紧密结合，培养知行合一的拔尖创新人才。

四是“强融通”。北京航空航天大学自2021年开始实施由“科研导师、实验室开放日、微课题”三位一体构成的科研课堂“TOP”计划，切实将科研成果转化为教学资源，科研优势转化为人才培养优势。

作为人才培养和集聚的主阵地，高校如何营造良好的创新生态，培养造就拔尖创新人才？

张海兰认为，这需要有好的土壤和完善的制度机制。善于用好行业和社会的优质资源，探索校企联合育人、校校联合育人、中外联合育人等，优势互补，为培养拔尖创新人才提供更好的条件环境。

“面向未来，北航将进一步深化人才培养改革，为建设教育强国、科技强国和人才强国贡献我们自己的力量。”张海兰说。

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