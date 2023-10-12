人民网沈阳10月12日电 （记者许珺）以“发挥高等教育龙头作用 夯实强国建设人才之基”为主题的人民网2023大学校长论坛12日在辽宁沈阳举行。同济大学党委副书记吴广明主持以“发挥高校基础研究主力军作用 实现高水平科技自立自强”为主题的圆桌论坛并发言。

同济大学党委副书记吴广明主持圆桌论坛并发言。

“高校不仅仅是一个知识传承、知识传输的地方，更是一个知识创造的地方。”吴广明表示，高校作为基础研究的主力军和重大科技突破的策源地，是国家科技创新体系的重要组成部分，理应要扛起科技创新、基础研究、推进强国建设的伟大使命。

高校如何承担起强国目标的新使命？吴广明总结了三个方面：一是培养具有扎实数理化等基础知识的拔尖创新人才；二是优化科技评价体系，创新科技体制机制，提升科技创新和社会服务能力；三是注重科技成果转移转化，形成生产力，引领行业进步、产业发展。同济大学将不断创新人才培养模式，加强顶层设计和战略谋划，努力回答好“教育强国、同济何为”这个时代命题。

基础研究具有不同的特点、不同的层次、不同的规律。吴广明介绍，同济大学历来重视基础研究，对不同的类型基础研究进行分类，持续深入实施“基础研究能力提升计划”“技术攻关能力提升计划”“交叉研究促进计划”等。同济大学设立了自由探索基础研究特区，针对纯基础研究如基础数学、理论物理等学科，强化持续稳定投入支持，构建宽松研究环境。围绕国际前沿和国家重大战略需求的基础科学问题，同济大学设立了若干基础研究中心，如人工智能与基础学科、土木建造、交通运输等，多方投入，通过自主原创和学科交叉，持续推进基础前沿研究探索和关键“卡脖子”核心技术攻关，加强有组织科研，积极打造国家战略科技力量，原始创新能力和服务国家重大战略能力持续提升。

此外，同济大学大力实施科研平台建设，形成了以全国重点实验室、科学中心、国家重大科技基础设施等为核心的世界领先科研大平台，为基础研究提供强有力的支持。为保障科研人员潜心研究，同济大学还强化科研服务保障，通过全过程跟踪服务机制，让科研人员时间精力集中、心无旁骛。

吴广明表示，同济大学将继续坚持“与祖国同行，以科教济世”，心怀“国之大者”，发挥学校学科优势，持续强化有组织科研，更好服务国家重大发展战略和经济社会发展需求，全面加强创新体系建设，提升自主创新能力，为加快建设科技强国、实现高水平科技自立自强贡献更多“同济力量”。

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