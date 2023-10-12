人民网沈阳10月12日电 （记者秦迪）以“发挥高等教育龙头作用 夯实强国建设人才之基”为主题的人民网2023大学校长论坛今日在辽宁沈阳举行。中央民族大学党委副书记、副校长李计勇出席论坛并发言。

中央民族大学党委副书记、副校长李计勇

在谈及“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一建设教育强国的核心课题时，李计勇表示，要全面认识和把握中华民族伟大复兴战略全局对高等教育提出的迫切要求，全面认识和把握百年未有之大变局给高等教育带来的机遇和挑战，也要全面认识“两个大局”加速演进下当代大学生的新特点、新情况。

“铸牢中华民族共同体意识，不仅对民族高校，而且对所有高校、所有学校都具有重要而紧迫的意义。”李计勇指出，当前“00后”已成为在校大学生的主体，要实现强国复兴伟业，就要让“强国一代”牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念，不断铸牢中华民族共同体意识。

怎样理解中国特有的教育家精神？李计勇认为，要推动高等教育高质量发展，就必须打造高素质的教师队伍，而要打造高素质的教师队伍就必须坚持以教育家精神为引领。李计勇介绍，中央民族大学作为民族高校的排头兵，在教师队伍建设上，坚持念好“四字决”：立、高、实、严。“立”是在政治上立，始终把政治立校作为学校建设的第一原则，把政治素质过硬作为教师队伍建设的第一标准。“高”就是在素质上要高，打造校级教师发展平台，分类开展新入职教师、青年教师、骨干教师等各类培训，推进有组织的科研、教学，不断提升教师能力素质。“实”就是工作上要实，把铸牢中华民族共同体意识作为学校工作的主线，贯穿于办学治校、教书育人的全过程和各个领域。“严”就是作风上要严，大力弘扬教育家精神，教育引导广大教师履好职、尽好责，干净干事，立德树人。

在回应有关“高校如何落实思政课价值引领作用”的问题时，李计勇指出，为了把思政课讲好，把道理讲深、讲透、讲活，中央民族大学坚持“三个结合”，即把教师的主导和学生的主体相结合、把课上和课下相结合、把思政小课堂和社会大课堂相结合，同时，注意处理好三个关系，即理论和实践的关系、历史和当代的关系、守正和创新的关系，打造了以“中华民族共同体概论”为主干的“1+4+N”的思政课程和课程思政体系。

“中央民族大学作为北京唯一一所56个民族学生都齐全的高校，我们努力让爱国主义教育、让铸牢中华民族共同体意识教育更加有情、有感、有效，让各民族学生真正成为堪当民族复兴大任的时代新人。”李计勇谈到。

(责编：许珺、刘凡)