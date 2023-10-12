人民网沈阳10月12日电 （记者鲁婧）以“发挥高等教育龙头作用 夯实强国建设人才之基”为主题的人民网2023大学校长论坛今日在辽宁沈阳举行。南方科技大学党委书记姜虹出席圆桌论坛并发言。

南方科技大学党委书记姜虹出席圆桌论坛并发言。

在论坛中，对于“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一建设教育强国的核心问题，姜虹结合工作实践提出了自己的看法，她认为，无论是综合性大学还是专业类大学、亦或是国际化高校，这些都是目前面临的共同问题。

姜虹表示，从高等教育来讲，无论是积淀深厚的百年老校，还是风华正茂的年轻高校，可能模式不同、特色不同，但立德树人的根本任务不能变，这是立校的根基。

她结合南方科技大学的实际工作谈到她对教育家精神的理解，她说，南方科技大学已走过13年的路程，作为一所扎根中国大地，建设具有中国特色的新型研究型大学，学校持续注重对科学家精神、教育家精神的涵育，“心有大我、至诚报国”这样一种爱国、服务人民的精神，也正是科学家精神与教育家精神的共通之处。以此为着力点，学校做了大量工作，包括多次组织高层次人才参加国情党史培训班，走进中国原子城传承学习“两弹一星”精神，组织了各种展览、观影、演出等活动，用爱国科学家真实的事迹感染青年师生，取得了显著成效。

关于教育家精神中“乐教爱生、甘于奉献”的内涵，姜虹表示，南方科技大学通过高水平的师资队伍，实行PI制、书院和学院双院协同育人模式，倡导青年学子们涵养“五观”：大局观、集体观、法治观、感恩观、修为观。这也是立足南方科技大学学生的特点。例如今年南方科技大学的毕业生70%会继续深造，其中40%前往世界一流高校求学，学校也希望每个学生在成长当中都能够在老师身上体会到教育家精神，培养学生真正做到怀着一颗中国心出去，带着一颗报国心回来。

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