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徐卫林院士：坚持特色办学 服务行业和区域经济发展

2023年10月12日18:37 | 来源：人民网-教育频道
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人民网沈阳10月12日电 （记者赵娜）以“发挥高等教育龙头作用 夯实强国建设人才之基”为主题的人民网 2023 大学校长论坛今日在辽宁沈阳举行。中国工程院院士、武汉纺织大学校长徐卫林出席论坛并发言。

中国工程院院士、武汉纺织大学校长徐卫林

中国工程院院士、武汉纺织大学校长徐卫林

纺织行业是我国制造业列阵的第一梯队。数据显示，2022年，全国规模以上纺织企业实现营业收入52564亿元，利润总额2067亿元。目前，我国纺织品服装出口占世界的比重超过三分之一，稳居世界第一位。我国纺织纤维加工总量占世界纤维加工总量的比重约60%，化纤产量占世界的比重为70%以上。

“纺织业是国民经济与社会发展的支柱产业、解决民生与美化生活的基础产业、国际合作与融合发展的优势产业。”徐卫林指出，“在强国建设中，我们坚信纺织大有可为、大有作为。”

高校是教育、科技、人才的集中交汇点，承担着为党育人、为国育才的重任。

徐卫林说，作为全国唯一一所以“纺织”命名的大学，武汉纺织大学以特色求发展，明确了“现代纺织、大纺织、超纺织、未来纺织”的特色发展方向。学校着眼产业结构调整，瞄准行业关键技术，打造了纺织新材料与绿色制造、纺织装备与智能制造、创意设计与精美制造、智慧管理与效益制造四大学科群，以解决纺织产业链中绿色、智能、品牌、高端等发展方向的关键共性技术难题。

成立湖北省非织造布技术创新中心、携手国内龙头企业成立联合实验室、研制正负150℃下不褪色的月面国旗……近几年，武汉纺织大学在产学研和成果转化方面取得了一些成绩，在国防、航空航天项目上不断取得重大突破，与龙头企业的合作不断朝着融合、共赢的战略伙伴方向发展。

谈到纺织产业创新人才培养，徐卫林表示，近年来，武汉纺织大学持续探索行业特色型学校改革创新和人才培养模式的新途径，不断提升人才培养质量，为社会、行业输送了大批创新人才。

“在教师队伍建设方面，学校非常重视把青年老师放到企业去锻炼，已向湖北省各地企业驻派了约30位‘科技副总’，还有27位教师入选‘院士专家企业行’成员。”徐卫林说。

(责编：赵娜、刘凡)

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