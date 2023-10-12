人民网沈阳10月12日电 （记者许珺）以“发挥高等教育龙头作用 夯实强国建设人才之基”为主题的人民网2023大学校长论坛12日在辽宁沈阳举行。本次论坛举办了多场圆桌论坛，第一场圆桌论坛的研讨主题是“落实立德树人根本任务 培养担当民族复兴大任的时代新人”，中国音乐学院党委书记王旭东出席并发言。

中国音乐学院党委书记王旭东出席圆桌论坛并发言。

高等艺术院校是高素质艺术专业人才培养的重要阵地。王旭东认为，作为艺术院校，落实立德树人根本任务应该有三个方面的着力点：首先，要做强艺术专业教育，为文艺事业培养和输送大批高素质专业人才。要克服文艺人才培养中重专业技能、轻思想道德和综合素质的倾向，使我们培养的人才真正做到德艺双馨。

其次，高等艺术院校要在社会主义文艺发展中发挥引领作用。通过对优秀传统文化的研究、艺术原理和艺术创作规律的研究，通过高水平艺术作品的创演，推动社会主义文艺繁荣发展，推动形成全社会向上、向善的文化氛围。这是高等艺术院校在全社会范围落实立德树人的根本任务。

第三，高等艺术院校不仅要办好自己的艺术专业教育，也要在国家的美育事业高质量发展中积极作为、贡献力量。要加强美育理论的研究，发挥好国家美育智库的作用；结合学校实际，开办相关艺术教育专业，为中小学输送高质量美育师资力量；要加强美育教材、教辅资料的开发，同时主动与其他普通高等学院、中小学联系，通过教师专业支援、学生志愿实践以及高雅艺术进校园活动等形式，支持我国美育事业的发展。

王旭东表示，结合强国建设和民族复兴伟大事业的需要，弘扬教育家精神，加强教师队伍建设，要更加注重“心有大我、至诚报国”的理想信念教育，要引导教师在建设社会主义现代化强国的高度去理解学科专业发展、自身专业发展以及学生的培养目标。

在高校如何落实思政课的价值引领作用、如何培养担当民族复兴大任的时代新人的问题上，王旭东表示，思政课要落实好价值引领的作用，要坚持讲道理的根本职责，同时也要善于讲故事，这直接关系到讲道理的效果。“讲故事是为了讲道理，但是讲道理不能只是单独的理论阐释。”另外，在价值引领过程中，注重理性认同的同时，也要重视情感认同。这就需要利用多种形式，包括艺术形式来增强思政课的感染力。“我们在艺术院校工作，能够真切感觉到充分的运用艺术的形式、艺术的手段会达到非常好的思政的效果。”王旭东说。

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