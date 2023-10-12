人民网沈阳10月12日电 （记者刘鑫）今日，以“发挥高等教育龙头作用 夯实强国建设人才之基”为主题的人民网2023大学校长论坛在辽宁沈阳举行。中国科学院院士、哈尔滨工业大学校长韩杰才出席论坛并做主旨发言。

中国科学院院士、哈尔滨工业大学校长韩杰才

新时代新征程，以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，实现新型工业化是关键任务。韩杰才表示，当前，我国工业发展正处在由大变强的重要关口，发展面临资源约束趋紧、要素成本上升等多重约束，必须加快推动结构优化升级，着力提高全要素生产效率。“破解这一难题，关键在于科技创新，核心在于人才，必须着力培养新的一大批引领性拔尖创新人才，这是我们扎根东北办好世界一流大学的必考题、必答题。”

如何才能加速培养好引领性拔尖创新人才？韩杰才结合哈尔滨工业大学（以下简称“哈工大”）经验和具体做法提出，一方面，要打破“培养周期”的藩篱，在纵向上强“贯通”。引领性拔尖创新人才的首要特点是“引领性”，注定和常规性创新人才具备不同的先天素养和独到能力，需要设计“量身定制”的发掘培养过程。

“高校需全面提升对具有颠覆式创新潜能人才的发掘力度和培养力度，探索建立从高中甚至是初中为起点，一直到本硕博的全链条贯通的超常规人才发掘培养机制。”韩杰才说，“哈工大深入实施本研一体化贯通培养，加速构建与弹性学制配套的教育教学管理机制。此外，设立‘点子基金’支持本科生、研究生自主开展探索性创新研究。”

韩杰才表示，另一方面，要打破“培养资源”的圈层，在横向上强“融通”。全社会各类创新要素正在加速融通整合，并不断向高等教育人才培养注入鲜活动能，培养引领性拔尖创新人才关键在于厚植“引领性”，需要打破“学科的壁垒”，拓展“课堂的阵地”，拆除“大学的围墙”，打造“量身定制”的培养载体。

据韩杰才介绍，近年来，哈工大打破学科专业设置过细过窄带来的严重学科壁垒，全面实施“1+1+X”杰出人才培养方案，并分别在本科阶段、研究生阶段打造全国首批未来技术学院、全国首批卓越工程师学院。

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