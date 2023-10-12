原标题：用爱陪伴孩子共同成长

讲述人：超越青少年社工事务所社工 赵心怡

我的本科、硕士都是学社会工作的，硕士方向是司法社工。2019年读研之后我来到超越青少年社工事务所实习，2021年毕业后就在这里入职了。

我们机构是一个在司法领域为有需要的未成年人提供社会工作服务的公益组织，已经成立13年了，目前有20多名工作人员，具体的工作内容大致包括专门的学校工作、社会调查、训诫教育、民事关护、被害人救助、涉罪帮教等。我们每个一线社工会有主要从事的方向。

我主要负责做未成年被害人救助，我在这条路上刚起步，觉得日常工作中孩子们跟我是在相互启发。

第一次接个案的时候，我非常慌张，因为预想中被害人很脆弱很可怜，但是实际接触了之后，我明显地感受到了对方身上的生命力。

因为这个孩子的家庭构成比较复杂，在养育她的过程中监护人确实是有疏忽的，她后来受到了陌生人的侵害，这些对她来说都是重大打击。她只有十三四岁，很难消化这些创伤。我们刚接触时她是很明显的防御状态，对什么都是“我无所谓”。我们一个月会有4次线下见面，加上平时一些线上的沟通，到了第三次见面的时候就比较自然了，进入了一个还算融洽的互动模式。

这个案子是我和另一个同事合作的，她“主攻”妈妈，我“主攻”孩子。我当时的主要目标一是激发孩子的自主意愿，让她感到自己可以做决定，二是让她体验到稳定的客体关系，她之前的社交关系要么太远要么太近，我需要让她体验到合适的社交距离是怎样的。我们从夏天一直跟进到过完年，持续了大概七八个月的时间。

我们对于被害人最基础的方向是降低案件对本人和家庭的创伤，让被害人能够回归正常生活。等我们看到这个孩子能够稳定地回到学校里，她和家庭的冲突有所缓和，家庭内部有了情感流动，我们就可以“撤出”了。

除了一对一的个案跟进，我们还进行小组活动。比如今年夏天我们组织了五次不同路线的“城市历奇”。孩子们用脚步丈量地铁线路，徒步27.6公里，为100位有需要的人送去清凉的矿泉水。

“城市历奇”是我们针对有偏差行为的青少年开展的一项室外成长型小组活动。撕下“标签”，他们在活动中是青涩的少年、是稚气未脱的孩子，没有人戴“有色眼镜”看待他们。陌生人的笑脸和谢意让他们从心底有一种被需要的成就感。

“生命影响生命，希望点燃希望。”这是超越事务所一直以来的理念。2023年是超越事务所成立的第13年，其间服务了4000多个孩子和他们的家庭。因为“爱”和“被爱”，让这些曾经被贴上“标签”的孩子们重新找到了对未来生活的期待和向往。

（记者陈慧娟采访整理）

(责编：郝孟佳、李昉)