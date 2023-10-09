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海南黎安国际教育园区迎新：学生对“大共享+小学院”充满期待

2023年10月09日10:28 | 来源：中国新闻网
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原标题：海南黎安国际教育园区迎新：学生对“大共享+小学院”充满期待

　　海南陵水黎安国际教育创新试验区(简称“黎安国际教育园区”)8日首次举行秋季学期迎新活动，2000余名师生将在南海之滨感受中国高等教育改革的新成果。多位受访新生表示，对园区“大共享+小学院”的办学模式感到新奇，期待接下来的大学生活。

　　10月8日，海南陵水黎安国际教育创新试验区2023秋季学期迎新活动举办。张月和 摄

　　黎安国际教育园区是海南自贸港建设13个重点园区之一，采取“大共享+小学院”的办学模式，推动公共教学楼、图书馆、体育场所、学生宿舍等公共设施共享，创新开展“中外互鉴、文理互通、学科互融、课程互选、学分互认、管理共商”等教育改革实践，致力于打造中国教育开放发展的新标杆、中国教育改革创新的试验田和中外教育交流互鉴的集中展示窗口。

　　“我在填报志愿之前就来过黎安国际教育园区，第一印象是园区面积非常大，校园环境很优美，已建成的硬件设施看起来很先进，还有许多配套设施正在建设中，很期待看到园区全部建好的样子。”中国传媒大学海南国际学院2023级新生王滢钰说，园区的课程设计非常新颖，在“大共享+小学院”模式下，学生可以涉猎不同专业的知识，这些促使她选择来海南求学。

　　10月8日，海南陵水黎安国际教育创新试验区2023秋季学期迎新活动举办，图为园区一景。海南陵水黎安国际教育创新试验区管理局供图

　　北京体育大学阿尔伯塔国际休闲体育与旅游学院2023级新生李乐看重园区丰富的教育资源。“入驻园区的高校全都是境内外知名高校，能营造更好的学习氛围。”对于接下来的大学学习李乐充满期待，她表示很想听听其他高校或专业的课程。

　　“大学翻开了人生的新篇章，周围的同学来自五湖四海，爱好习惯各不相同，我们要尽快熟悉校园环境，融入集体生活中。”北京体育大学旅游管理专业2023级新生许愿对接下来的大学学习生活已有所展望和计划。她说，深入学习本专业本学科的同时，要在学科交叉点探索更广阔的空间，同时积极投身社会实践，提高组织协调和社会实践能力。

　　海南省教育厅党委书记、黎安国际教育园区管理局局长曹献坤向新生送出寄语，希望同学们胸怀报国之志，勇担时代责任；富有创新意识，能够与来自国内外的师生交流思想、共享文化、开阔视野；利用好园区创新、开放、共享的平台，学会读书、学会做人、学会做事，成为德才兼备的栋梁之材。 (张月和)

(责编：郝孟佳、李昉)

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