原标题：专家呼吁推行学生“春假”制度 缓解旅游供需矛盾

今年中秋国庆和暑假假期旅游市场的火热展现了旅游复苏的强劲态势，假期旅游出行需求集中爆发导致的一系列问题也引发了进一步优化学生假期的思考。

呼吁统一推行学生“春假”制度

中国旅游研究院院长戴斌和携程集团董事局主席梁建章联合撰文，呼吁统一推行学生“春假”制度，在“五一”前后为学生安排一周左右的假期，可考虑适当缩短暑假或寒假的天数，推动错峰出行和带动家庭出游。

经文化和旅游部数据中心测算，中秋节、国庆节假期8天，国内旅游出游人数8.26亿人次，按可比口径同比增长71.3%，按可比口径较2019年增长4.1%。中国旅游研究院的数据显示，今年暑期全国国内旅游人数达18.39亿人次。

文章指出，今年暑期各大景区人满为患，比如热门景区酒店客房爆满，原来200元的标间甚至涨到了2000元。景区门票一票难求。此外，学生暑期出游的集中爆发，也带来了一定的安全隐患和风险。

文章认为，假期游“价高量更高”现象，一方面对当前促进消费刺激经济有很强的推动作用，另一方面亲子游需求的集中爆发也带来了供需矛盾、价格飙升、安全等诸多难以回避的问题。

文章分析，导致暑期出游热情“高涨”，更多是因为学生集中放假，家长也选择在这期间集中休年假，需求的集中爆发势必在短期内形成旅游相关资源的严重供不应求，然后导致某些旅游需求无法得到满足或者旅游成本飙升。另外，一周以上亲子游的全年可选择时间段不多，也是旅游需求在暑期集中爆发的一个重要原因。

专家建议通过合理优化学生假期、统一推出“春假”的方式去缓解这些问题。研究结合“五一”假期，考虑为全国学校统一制定春假。可从暑假或寒假调出一周左右时间，在“五一”假期前后，为学生安排一周左右的春假。视春假制度执行情况，再逐步考虑推行秋假制度。

资料图：中国科技馆里的研学旅行团。中新网记者 李金磊 摄

推行学生“春假”制度有何好处？

文章分析，对学生家长来说，除了寒暑假，也可以选择在春假期间休年假带着孩子亲子游学，有助于增进亲子互动，给了家长在寒暑假之外更多的休假选择，有助于带薪休假制度更好落地。对全社会经济发展来说，春假的时间是旅游业和文化艺术产业的繁忙时期，在旅游游学、户外运动等方面，学生和家长的消费都有所增加，春假制度能够更好发挥旅游消费拉动经济增长的基础性作用，也一定程度上缓解了暑假亲子游集中爆发带来的资源紧张问题。

2019年，国家发改委等九部门发布的《关于改善节假日旅游出行环境促进旅游消费的实施意见》指出，各地可以结合气候环境等情况统筹寒暑假时间，制定出台中小学放春假或秋假的办法，引导职工家庭在适宜出行季节带薪休假。

近年来，有多位人大代表提出大范围推广中小学生“春秋假”制度的建议，教育部2020年在答复中表示，在保证开足开齐国家规定课程，完成好正常教育教学任务和教学时长的前提下，学校放假时间包括春秋假时间由各地、高等学校结合实际作出具体安排。

值得注意的是，浙江省杭州市已在全国率先进行中小学春假试点，2023年义务教育阶段中小学的春假时间安排为4月27日至4月28日。

专家建议在制度上推动带薪休假和福利旅游对接。鼓励更多家长根据工作安排自行选择休假时机，与学生春假假期相辅相成，避免休假集中在寒假暑假。(记者 李金磊)

(责编：李昉、郝孟佳)