原标题：5年来，西藏民族大学人才培养成果丰硕

记者8日从西藏民族大学在拉萨举行的一场发布会上获悉，5年来，西藏民族大学人才培养成果丰硕。

西藏民族大学党委常委、副校长史本林介绍了，5年来，西藏民族大学在办好中国特色社会主义大学、培养堪当民族复兴大任的时代新人、服务国家战略和经济社会发展等方面取得的成果。

他说，5年来，西藏民族大学紧紧围绕新时代西藏长治久安和高质量发展需求，把人才培养作为核心任务，加强教学改革研究，获批省部级教改项目99项，获国家级教学成果奖1项、省部级教学成果奖33项。建成西藏自治区级“大学生创新创业孵化基地”和“众创空间”，获批全国深化创新创业教育改革示范高校、首批国家级创新创业教育实践基地建设单位。应届毕业生平均就业率位居全区前列。

他表示，聚焦国家生态文明高地、铸牢中华民族共同体意识等重点领域，该校不断加强基础学科、新兴学科、交叉学科建设，现有1个博士学位一级学科授权点，32个硕士一级学科授权点和专业学位类别，61个本科专业。

西藏民族大学研究生院执行院长相理锋介绍，5年来，西藏民族大学大力实施人才培养提质工程，构建适应西藏经济社会发展的专业体系，增设环境生态工程、考古学、数字经济、国际新闻传播等急需本科专业，建设国家级一流专业7个，省级一流专业16个。不断丰富课程资源，建设国家级一流课程2门、自治区级一流课程15门、慕课8门。积极打造优秀教学团队，现有国家级教学团队1个，自治区级教学团队7个。

5年来，该学校与对口支援高校探索联合培养和交流生模式，培养学生1233人。开设9个辅修专业，助力复合型人才培养。在民族学、汉语言文学、临床医学3个专业开展本硕连读。加强实验教学体系建设，建有国家级实验教学示范中心1个，国家民委重点实验室2个，自治区重点实验室2个，自治区高校重点实验室、实验教学中心等11个。培育创新创业项目1500多项，孵化企业53个，2022年学校获批“国家级创新创业教育实践基地”建设单位。

史本林表示，西藏民族大学将加快建设中国特色、西藏特点、区域一流，国内有重要影响力的现代化大学，为西藏长治久安和高质量发展作出新的更大贡献。 (记者 赵朗)

(责编：郝孟佳、李昉)