原标题：香港举行“我爱我的祖国”普通话朗诵大赛

“我爱我的祖国”(风景名胜篇)——金紫荆杯香港校际作文暨普通话朗诵大赛总决赛暨颁奖典礼10月7日在香港故宫文化博物馆举行。来自培侨中学的吴曦辰和保良局林文灿英文小学的徐一鸣获得特等奖。大赛另评选出小学组及中学组各组别一等奖4名、二等奖9名、三等奖13名、优秀奖22名。

“我爱我的祖国”(风景名胜篇)——金紫荆杯香港校际作文暨普通话朗诵大赛总决赛暨颁奖典礼10月7日在香港故宫文化博物馆举行。图为来自培侨中学的吴曦辰获颁特等奖。艺术香港供图

大赛以“我爱我的祖国”为主题，让同学们通过作文和朗诵，更加深入地了解和感受祖国的悠久历史、灿烂文化和伟大成就。总决赛现场各位同学热情高涨，用字正腔圆的普通话，深情地朗诵各自的作文，拿出自己最好的状态，冲刺奖杯。

组委会主席、香港潮州商会会长马鸿铭表示，举办本次活动，是香港潮州商会“弘扬文化、服务社会、兴学育才”宗旨的体现，希望通过比赛增进学生对国家与民族的认同感与归属感。

组委会名誉主席、香港教育工作者联会主席黄锦良介绍，此次比赛自8月初正式启动，得到了香港教育界的热烈支持，近百间香港中、小学踊跃报名并提交作品。他相信，在参与本次大赛的过程中，同学们一定能够增强对祖国的认同感和归属感，培养自己的爱国之情、砥砺强国之志，从而更加自信、自豪地面对未来。

此次活动由香港潮州商会主办，香港大公文汇传媒集团、艺术香港、香港教育工作者联会联合主办。

(责编：李昉、郝孟佳)