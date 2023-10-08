本报记者 刘军国 李 洋

精彩纷呈的杭州亚运会赛程进入最后阶段，赛场内竞争激烈，赛场外充满温馨。杭州和5个协办城市努力兑现为世界呈现一届“中国特色、亚洲风采、精彩纷呈”的体育盛会的庄严承诺。

精彩亚运，共建共享。盛会的成功举办，离不开无数一线工作者的辛勤努力和默默付出。

后勤保障，贴心周到

亚运会餐饮保障涉及56个亚运场馆、6个城市的亚运（分）村、100多家接待酒店。杭州亚运村运动员餐厅餐饮主管胡传刚从2021年3月起加入亚运村餐饮筹备队伍，“运动员的菜肴，既要符合食品安全和食源性兴奋剂检测要求，又要尽可能满足不同参赛国家和地区体育代表团人员的用餐习惯。我们努力做到让各体育代表团人员吃得放心、安心、舒心。”

交通是保障赛事顺利运行的重要领域之一。湖州德清体育中心体育馆交通调度主管顾晨负责运动员、媒体人员、技术官员等的车辆安排和接待任务。除了既定的车辆信息外，系统还可能临时“派单”。顾晨说：“我会不停刷新系统，查看是否有‘派单’，如果遗漏了班次，不仅会影响场馆的调度，还会影响技术官员、运动员、媒体人员对场馆服务的印象，绝不能有一丝马虎。”

“每天到场馆的首要任务，就是巡查整个场馆的环境卫生情况，查漏补缺。”杭州滨江环境发展有限公司员工於丁丁是杭州奥体中心体育场清废保洁一线工作人员。他每天早上6点到岗，进行岗前培训、安全教育，然后对看台、座椅、卫生间、通道、外围道路等进行清扫工作，虽然工作很辛苦，但他觉得能为保障赛会作贡献，付出是值得的。

浙江大学医学院附属第一医院的140余名专家，入驻场馆开展医疗保障服务。该院心内科主任医师高丹忱是亚运会拳击比赛场馆——杭州体育馆的医疗保障组组长，他说：“根据拳击比赛的特点，10名医护人员来自神经外科、耳鼻喉科等，随时提供医疗保障。”

服务赛事，全面专业

在帆船比赛进行期间，宁波象山蓝豚水上救援队队员汤先江和队友每天提前到达比赛区域周围，默默守护海上的竞赛安全。此外，他们还把一份份餐包送到海上工作人员的手中。工作量很大却不起眼，但他们感到很自豪。

中国计量大学2022级本科生李冠霖是杭州奥体中心篮球馆的一名志愿者。他们会在裁判吹停比赛时，或者对方攻到另外的半场时，快速用毛巾擦干地板，然后迅速跑下场，以保证比赛顺利进行。

“这是一场体育盛事，非常荣幸成为其中的一员。”绍兴市上虞区融媒体中心主持人李天一今年3月进驻绍兴奥体中心体育馆工作，负责混合采访区媒体服务、新闻发布会组织实施、场地摄影位管理、记者工作间和记者看台席服务管理等。

在金华赛区，来自义乌工商职业技术学院的教师吕一凡是媒体运行领域的工作人员，她每天用流利的外语为前来采访的外媒记者提供咨询服务。

像这样坚守在赛事保障一线的工作人员有许许多多，他们默默付出，为杭州亚运会的成功举办奉献着自己的力量。

志愿服务，融入城市

“武术是亚运会的比赛项目，作为杭州人，我们更应该在家门口把武术文化传承好、传播好，这也是我们赛场外志愿者能做的事。”杭州市余杭区五常街道居民洪明宝有50年习武经历，杭州亚运会期间，他每天忙着为市民和游客介绍武术文化。

杭州市拱墅区祥符街道成立了19支亚运志愿服务队，在场馆观众主出入口、亚运文明驿站、公交接驳点等地设置30余个志愿服务点，为观众提供服务。

距离拱墅运河体育公园体育馆较近的申慧、蓝孔雀两个社区的居民，对服务保障家门口的亚运盛会，展现出极大热情。申慧社区志愿服务队队长林鑫说：“能为亚运出力，大家都特别自豪！”

比赛现场的秩序井然，离不开公安干警的辛勤付出。温州市龙湾公安分局指挥中心民警吴碧霞是温州奥体中心现场指挥部的一名工作人员。每次比赛，她和同事们都及时准确指挥全体执勤人员对现场进行科学分流疏导，避免拥堵。特别是针对赛后短时间内人流涌出赛场的情况，她和现场指挥部同事一起科学调度，对人员密集处和楼梯转弯处、路口斑马线、轻轨站点等重点部位进行引导。

人人当好东道主，平凡岗位作贡献。赛场内外，无数一线工作者共同谱写着亚运保障交响曲。

《 人民日报 》（ 2023年10月08日 06 版）

(责编：李昉、郝孟佳)