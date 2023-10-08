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第八届塞浦路斯尼科西亚图书节中国主宾国活动开幕

2023年10月08日08:14 | 来源：光明日报
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原标题：第八届塞浦路斯尼科西亚图书节中国主宾国活动开幕

　　 第八届塞浦路斯尼科西亚图书节中国主宾国活动6日在塞浦路斯首都尼科西亚开幕。中共中央宣传部负责同志、塞浦路斯文化副部部长、中国驻塞使馆代表等共同为本次主宾国活动开幕。

　　 尼科西亚图书节是塞浦路斯最大书展，由塞主流智库普罗米修斯研究所于2016年创办，每年一届，规模及影响力逐年扩大，在欧洲广受认可。今年图书节中国受邀担任主宾国，这是中塞两国政府首次合作举办的大型出版文化交流活动，是中塞出版界、学术界、文化界践行全球文明倡议的实际体现。

　　 本次主宾国活动期间，中国精心展示1000多种文质兼美、思想厚重、贴近塞浦路斯读者需求的精品出版物，重点展销《习近平著作选读》第一卷、第二卷，《习近平谈治国理政》第一至四卷，“足迹”系列图书等习近平总书记著作中外文版。贴近书展“人与自然和谐共生”主题，着力推介《习近平生态文明思想学习纲要》等图书。集中展示阐释中国式现代化基本特征、本质要求、文化底蕴的学术出版精品力作，面向塞各界读者推介承载中华优秀传统文化核心思想理念、中华优秀传统美德、中华人文精神的中国文化、文学、少儿优秀图书。

　　 书展期间，中国出版单位与塞高校、智库、出版机构联合举办文化交流、文明对话、出版合作、文艺展演等活动，沟通理念、交流经验、增进了解、加深合作。刘震云、叶培贵、孙春播等多位中国知名作家、学者、书法家、艺术家走进塞浦路斯，与塞各界读者共同畅谈中国文学、艺术之美。（记者温新年、郭明芳）

(责编：李昉、郝孟佳)

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