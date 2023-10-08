原标题：“中文书架”走进菲律宾国家图书馆

近日，由菲律宾国家图书馆及北京语言大学出版社联合主办的菲律宾国家图书馆“中文书架”活动暨《100个热词了解新时代中国》图片展，在菲律宾国家图书馆举行。

活动上，北京语言大学出版社向菲律宾国家图书馆捐赠图书200余册，并由菲律宾国家图书馆馆长阿德里亚诺、菲律宾红溪礼示大学副校长何塞·马卡帕加尔等共同为“中文书架”揭幕。此次捐赠图书不仅包含《习近平谈治国理政》、“足迹”系列图书等习近平总书记著作中外文版，还包括《大地的年轮——中国都市科幻小说佳作选》《中国火星纪事——中国火星题材科幻小说佳作选》等中国当代文学代表作，以及以汉语学习为主的《轻松学中文》系列、《国际中文教育中文水平等级标准》系列国际中文教材等。“中文书架”捐赠进一步丰富和更新菲律宾国家图书馆“中国书屋”的中国图书，展示中国形象，讲好中国故事，建立沟通桥梁。

菲律宾国家图书馆馆长阿德里亚诺对北京语言大学出版社及红溪礼示大学孔子学院表示感谢，认为“中文书架”项目对于菲中两国的文化交流意义重大，能推动两国文化交流的发展，期待未来能有更多的合作机会。

菲律宾红溪礼示大学副校长何塞·马卡帕加尔在致辞中指出，“中文书架”的设立能够让当地群众更方便地借阅中国图书，是传播中国文化，展现真实、立体、全面的中国的一个示范点，可以让更多的菲律宾人民了解中国、感受中国文化。

活动期间，现场嘉宾共同参观了《100个热词了解中国》图片展。图片展通过“一图一词”的形式，展示这些热词的含义及其背后的故事，生动、形象地向菲律宾民众介绍了客观、真实的中国。在文化体验活动现场，红溪礼示大学孔子学院志愿者教师们向现场观众介绍了中国结的历史、象征意义、编织技巧，以及中国书法的基本笔法、结构布局及文化蕴意。现场观众纷纷动手尝试，共享编织中国结的乐趣，感受笔墨之间的韵律与美感，从中进一步了解和感受了中国传统文化。

据了解，2011年11月，由红溪礼示大学孔子学院和菲律宾国家图书馆共建的“中国书屋”正式开放。通过菲律宾国家图书馆平台，武瑞、三宝颜、宿务、碧瑶等菲律宾城市图书馆的汉语角也纷纷成立，依托“中国书屋”和汉语角成功开展了系列中文课程、讲座及文化体验活动等，成为菲律宾大众了解中国语言文化的重要窗口。

（记者 梁逸韬）

(责编：李昉、郝孟佳)