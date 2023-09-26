任炜东

9月26日，北京《关于深入推进高中阶段学校考试招生改革实施意见》（以下简称《意见》）发布，作为一名扎根基础教育一线31年的物理教师和中学校长，我对《意见》涉及的内容深有体会，更倍感鼓舞。

《意见》的发布一方面有助于减轻学生课业负担，为学生在教师指导下开展研究性学习，跨学科主题活动，提供了更多的时间与更大的空间；另一方面，更容易激发学生真正的学习兴趣和求知欲，既有利于促进各类学生全面发展，也为拥有不同兴趣爱好的孩子留出了更多精力去发展特长，在主动学习中健康成长。

“阳光健康、理想远大、主动积极、思维活跃、责任担当、善于解决问题”，这样的学生画像，是学校的追求、是家长的期待，也是改革的目标。

根据《意见》内容，考试科目减少，初二年级没有学业水平考试了，孩子们就有更多时间和精力选择自己感兴趣的学习领域。这就要求学校聚焦国家课程方案的落实，进一步优化课程设置，丰富课后服务供给，满足学生兴趣特长和个性化发展需求。目前，学校依据新版的《义务教育课程方案（2022版）》制定了学校课程方案，按要求开足开齐15门国家课程，各学科制定了实施方案，细化课程实施，加强学科间相互关联，带动课程综合化实施，丰富实践活动。

一方面，我们特别重视体育课程和活动的设计，既专业又有各种特长的体育师资队伍让孩子们能够按照兴趣有多种选择，真正爱上运动；保证每天不少于一小时体育锻炼，也让孩子们养成持之以恒的锻炼习惯和良好的规则意识；还有篮球、排球、跳绳、长跑、拔河等等丰富多彩的月度体育赛事，让孩子们在享受乐趣的同时，运动技能、团队精神得到锤炼。

另一方面，我们注重课堂提质增效和学科实践。学校组织教师深入研究新课标和课程指导意见，鼓励教师创新学科教学方法，提高教学设计、作业设计水平，设计更丰富的动手操作项目和内容，更加关注学生思维品质提升；同时支持教师设置实践性、挑战性学习任务，推行启发式、探究式、参与式、合作式等教学方式，将校园的一草一木、朝阳的历史变迁、北京的文化古迹、全国各地的非遗场馆、美术馆、科技馆变成学生的课堂。学生的实践成果平均每年有几百项获得北京市及以上奖励，学生实践创新能力得以展现。

根据《意见》要求，学校将积极发挥评价的导向作用，引领学生全面发展。《意见》明确提出将优化招生机制，结合高中多样化特色发展，深化多元评价方式与招生录取方式有机结合，进一步探索科学选才方式，推动高水平人才自主培养的贯通衔接，促进学生全面发展健康成长，维护教育公平。

八十中自2011年就成为国家教育体制改革高中特色试验项目学校，创办科学创新实验班，传承以王选为代表的科学家精神，探索育人方式变革和初高中教育的有效衔接。我们专门拿出20%的时间开设拓展延伸、实践应用类课程，形成了学生动手实验、动手操作评价的方案和工具，在学生选拔、评价和学习指导方面发挥了重要导向作用。

同时，学校以“促进学生全面发展”为指引，将学生综合素质评价成绩、学科兴趣与特长、过程行为表现评价等纳入集团直升选拔标准和学生评优评先方案。这次《意见》的发布更加坚定了我们继续改革探索的信心，后续，我们将对标改革政策，完善深化已有的学生评价体系，更加关注学生综合素质和动手实践能力的提升。

此外，学校将优化学校治理体系，支撑学生创新发展。

一是强化家校社协同。当前，学校已经建立了家校社深度协同育人工作体系，统筹集团内跨校区资源、家长资源、科研院所及社会机构资源等，为孩子的健康成长和全面发展服务。我们将继续统筹各方资源，发挥学校金鹏、金帆、金奥七个北京市高水平学生社团的引领作用，推进走班制和导师制，为学有余力的学生配备学术导师，拓宽科技、艺术、体育领域创新人才培养通道，推进各领域创新人才早期发现、早期培养。

二是坚持教学管理创新。建立跨学科教师协作团队，探索建立跨学科、项目式学习方式，通过发挥每位教师的特长优势，培养学生自主实践探究精神；尝试开展部分教师初高中大循环教学机制，科学调整学科教师队伍结构和能力结构，通过联合教研、实训等方式提升教师贯通教学能力。

（作者任炜东，系北京市第八十中学校长）

(责编：秦迪、熊旭)