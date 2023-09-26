人民网北京9月26日电 日前，北京高校2024届毕业生就业服务季启动仪式在北京高校大学生就业创业指导中心举行。活动中，北京高校大学生就业创业指导中心发布了2024届毕业生就业服务季活动方案，推出了“京彩”品牌系列就业服务。

据了解，“京彩”品牌系列就业服务包括京彩就业市场体系、京彩就业指导体系、京彩决策支撑体系、京彩创业孵化体系、京彩服务保障体系五大部分。

从政企合作、精准定位和优化服务三个方向入手，进一步拓宽就业渠道，挖掘就业岗位；精准推送招聘信息，进一步提升联络效率；发挥市级就业中市场的引领和示范作用，构建差异化、品牌化市级就业市场服务，让高校共享市校两级就业服务资源。围绕高校就业创业工作师资队伍建设和课程建设来构建“培训服务-课程建设-赛事组织-工作室建设”的综合就业指导服务体系。

落实市属高校毕业生就业状况跟踪调查，引导高校适应社会需求培养人才，提升高等教育服务经济社会发展的能力；挖掘就业跟踪调查数据的应用价值，为各政府部门、高校精准施策，促进毕业生高质量就业提供重要决策支撑。

通过举办开展大学生创新创业大赛及创新创业工作交流，营造良好的创新创业工作交流学习氛围，共同提高工作水平；打造开放共享的创新创业实践教育平台，为广大师生提供游学的实践教育场地，开展创业实训。

优化升级招聘平台的服务功能，为建设高质量就业市场提供技术保障；搭建面向所有学生及就业工作人员的就业创业指导和培训直播平台，并通过“直播带岗”等方式推介优质用人单位的信息；大力宣传国家和北京市的就业创业政策，扩大北京高校大学生就业创业工作的影响力。

活动同期，来自北京地区80余所高校就业部门的负责同志和200余家用人单位的代表，在北京高校大学生就业创业指导中心双选会大厅展开深度洽谈，共同探索校企对接合作的长效机制。

据悉，市教委已经连续三年举办毕业生就业服务季暨校企对接活动，在北京高校2024届毕业生就业服务季期间，市教委将继续推动政校企三方联动，更加密集多频地开展就业服务工作，促进2024届毕业生高质量充分就业。（刘梦琦 实习生郭琦）

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