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京豫中小学书记校长共探高质量育人体系

2023年09月26日20:22 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京9月26日电 为持续增进京豫两地基础教育共建、共进、共享，第三届京豫中小学书记校长办学实践研讨会日前在京举行。京豫两地三百余位中小学书记校长参加了会议。

北京育英学校校长于会祥提出，学生培养上要处理好三个关系：即全面发展与志趣发展之间的关系、知识学习与思维培养之间的关系、真实生活和价值体认之间的关系。他强调，对学生的培养应该在注重学生基本素质全面发展的基础上支持、鼓励学生的志趣发展，同时以志趣发展推动学生的全面发展。既要关注学生知识的习得，更要注重学生思维能力的培养，在学生知识的学习和思维的培养之间搭建起桥梁。

河南省实验小学校长王献甫以“现代学校治理的系统化设计”为题，从“学校、教师、学生，构建全面发展共同体”“党建、团建、队建，唱响立德树人主旋律”“家庭、学校、社会，畅通协同育人主渠道”“理念、课程、评价，确立新时代生命教育主张”“责任、义务、担当，融入优质均衡新格局”“回望、守望、眺望，直面未来教育新挑战”六个方面，分享了关于高质量育人体系建设的思考和探索。

分论坛上，白家庄小学教育集团校长安海霞在题为《以教师集体人格涵养白小学子精神气象》的发言中指出，校本切片教研应遵循“四个原则”：第一是基于文字白描记录、定格拍照、视频复现等客观描述；第二是做出价值判断，落实新课标的典型性分析，可提升、可推广的价值；第三是共同价值追求即新课程、新课标，“双减”政策、学校课堂文化等；第四是促进授课教师、教研团队的共同提升。

据悉，京豫中小学书记校长办学实践研讨会已连续举办两届，成为回应京豫两地校长的重大关切、搭建京豫两地中小学书记校长交流合作的重要平台。（孙竞、实习生黄倩）

(责编：李依环、熊旭)

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