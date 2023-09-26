《新时代温州中小学科学教育实施方案》发布会暨科学家副校长聘任“百校行动”启动仪式。温州市教育局供图

100位科学家受聘担任中小学副校长，这是温州市教育局《新时代温州中小学科学教育实施方案》发布会暨科学家副校长聘任“百校行动”启动仪式上的一幕。9月22日上午，该活动在温州市实验中学教育集团集新校区举办。

统筹推进 引航梦想

据介绍，《新时代温州中小学科学教育实施方案》（以下简称《方案》）以全国科学教育示范区创建为目标，坚持“为未来、向未来、创未来”的价值追求，聚焦“重要窗口”新标准、“好学温州”新定位，统筹推进科学教育“六大行动”，提高学生科学素质，培育具备科学家潜质、愿意献身科学研究事业的青少年群体，为建设教育强国、科技强国、人才强国赋能。

《方案》明确提出，通过实施“瓯越大科学教育”共建行动、校内科学教育提质行动、科学教师队伍建设行动、“未来科学家”培育行动、乡村科学教育点亮行动、科学教育条件保障行动等六大行动，让“瓯越大科学教育”在全省形成示范引领辐射效应，在全国具有一定影响力、知名度。通过五年努力，认定科普教育基地100家以上，建设“儿童友好·科学空间”100个，培育科学教育示范学校100所，打造城乡科学教育联盟100个，每年举行科普进校园活动100场以上，成立中小学校“少年科学院”1000个，补充小学科学专职教师1000人，举行科学教师素养提升培训10000人次以上，全面推进温州中小学科学教育。

其中“瓯越大科学教育”共建行动更是以推进“科学教育社会课堂”行动、推进科普进校园“百场行动”、实施家庭实验室“百校万家行动”、实施儿童友好·科学百家行动等具有温州特色的发展方向，形成党委和政府统一领导，各部门齐抓共管、有效联动、密切配合，家校社协同育人的中小学科学教育新格局。为温州区域发展夯实未来教育基础、未来人才基石、未来竞争优势，为加快建设更具活力的“千年商港、幸福温州”贡献力量。

科学教育引航科学梦想。党的二十大报告中指出：“教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑”。温州作为国家创新型城市、“科创中国”试点城市，深入实施创新驱动发展战略，历来重视中小学生科学教育事业的发展。接下来，温州还将每年举办全市中小学生科技节，组织开展中小学科学论坛、创客大赛等活动，并依托世界青年科学家峰会，每年举办“逐梦·少年问天”活动，为青少年展示科技创新成果提供平台。

科学家副校长聘任“百校行动”启动仪式。温州市教育局供图

科学引路 探索发展

百年大计，教育为本；教育大计，教师为本。为在教育“双减”中做好科学教育加法，推进教育、科技、人才高质量一体化发展，打造“好学温州”品牌,发布会上同时进行了科学家副校长聘任“百校行动”启动仪式。聘任刘雳宇等100名科学家担任温州市100所中小学（幼儿园）科学副校（园）长，为学生成长的树立引路人形象的同时，更好地推进了科学家进校园，为学校提供了科学教育的指导和支持。

在这次活动中，科学家们表示，科学家副校长聘任“百校行动”是一项非常有意义和必要的工作。这不仅能够为学生提供更加专业的科学教育，还能够促进学校与科研机构的合作和交流，推动科学教育的创新和发展。学校校长也表示，学校非常欢迎科学家担任副校长或校长的科学顾问，希望借此能够提升学校在科学教育方面的水平和质量，更能为学生提供更多的实践机会和资源。同时，学校将与科学家密切合作，共同探索和实践科学教育的创新发展之路。

温州市家庭实验室“百校万家”计划基地学校授牌仪式。温州市教育局供图

发布会上还进行了温州市家庭实验室“百校万家”计划基地学校授牌仪式和温州中小学科学教育专家顾问聘任仪式。

温州市教育局党委书记、局长郑焕东讲话。温州市教育局供图

科学教育的实施是新时代教育改革的重要方向，也是提升中小学生综合素质的关键途径。温州市教育局党委书记、局长郑焕东表示，温州中小学科学教育的已有成果表明，温州在科学教育上有基础、更有优势，要一如既往地保持下去、再创佳绩。他强调，要在“兴趣引导、科学启蒙”上做加法，要在“课程创新、素养培育”上做加法，要在“引才育才、研训培优”上做加法，要在“家校联动、社会共建”上做加法。希望温州中小学科学教育能够做强品牌，大力弘扬科学精神和科学家精神，让科学文化成为校园文化的一道靓丽风景线，深度融入到全社会科技创新的澎湃浪潮中。（居林）

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