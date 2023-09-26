人民网北京9月26日电 （记者郝孟佳）23日至24日，2023年度全国前沿交叉研究院院长联席会首届文理交叉论坛在中国人民大学举办。来自国内外80余所知名高校及科研院所的400余位专家学者、学生，30余家企业的代表齐聚现场。

首届文理交叉论坛现场。学校供图

中国人民大学党委书记张东刚在致辞中表示，中国人民大学聚焦前沿交叉领域，发力文理交叉融合，坚定不移走人文理工融合发展之路，着力建构中国自主的交叉学科创新发展知识体系，已取得初步进展。张东刚说，希望以本次论坛为契机，齐聚智慧、交流共享、建言献策，推动文理交叉实质性融合，助力交叉复合型创新人才培养，打造文理交叉中国范式，建构中国自主的知识体系。

中国科学院原院长、中国科学院院士白春礼在致辞中表示，当今各学科领域呈现多点突破、群发性突破的态势，不同学科的专家学者亟需密切合作，开展跨学科研究，共同攻克难题，实现科技创新。中国人民大学在文理交叉学科建设领域已提前布局，产出了可喜的成果，未来更需要加强文理交叉融合，加强产学研合作，推动科技成果的转化和产业化，实现科技和社会的良性互动。

在主旨报告、圆桌论坛环节，与会专家围绕“数字技术冲击与社会秩序重构”“亚里士多德的经济模型”“地球大数据驱动可持续发展目标进程”“跨学科研究的重要性”等议题作主旨报告。

文理交叉论坛和数据要素分论坛上，参会学者围绕多个学科领域的不同学术观点进行报告分享。

据了解，本次大会还设置了全国文理学科交叉主题展示，陈展参会高校的文理交叉研究海报，充分展示当前高校在文理学科交叉的整体布局、研究动态和未来谋划。

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