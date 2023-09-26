会议现场。中国教育学会供图

人民网北京9月26日电 24日，中国教育学会第九届理事会学术委员会成立大会在北京召开。会上，中国教育学会第九届理事会学术委员会委员名单公布，同时表决通过《中国教育学会学术委员会工作规程》。

中国教育学会聘任于漪、叶澜、史宁中、朱慕菊、刘堂江、李烈为顾问委员，聘任谢维和为主任委员，聘任邓传淮为常务副主任委员，聘任王蓉、王蔷、韦志榕、尹后庆、申继亮、刘恩山、李永智、李迅、李希贵、杨宗凯、张民选、张志勇、张卓玉、张国华、张铁道、罗滨、周为、袁振国、徐里、黄汉升、章清、韩震、褚宏启为副主任委员，聘任马宪平等91位基础教育领域专家学者为委员。

“中国教育学会是我国教育系统成立最早的教育学术组织，也是我国覆盖人群最广、影响面最大的教育学术组织，肩负着服务国家教育决策、服务和引领基层校长教师专业发展、助力基础教育改革、推动教育科学发展繁荣的重大使命。”中国教育学会会长朱之文在讲话中强调，学术是学会的立会之本，是生命力所在。学会事业的高质量发展，学会作用的有效发挥，都需要以学术作为支撑。

对新一届学术委员会全体委员履职尽责，朱之文提出了要求和期望：坚持正确方向。必须把好正确政治方向，旗帜鲜明讲政治。必须把好业务方向，将立德树人作为根本任务；牢牢把握定位。要紧扣“学术”二字、紧扣学会事业发展，将服务和支撑学会事业高质量发展作为学术委员会的首要职责。同时，还要积极担当作为，强化成果导向，健全工作机制，涵养良好生态。

新一届学术委员会主任委员谢维和表示，要准确把握学术委员会的职责定位。一是高水平学术引领。要开展高水平研究，为国家教育决策和基础教育高质量发展服务，为学会事业发展提供学术支撑；二是全方位指导服务。要坚持学术为本，为基层学校教育教学改革提供咨询指导和服务，为学会组织开展的课题研究、成果评审、培训、评估等学术活动提供专业支持，为学会分支机构规范化、专业化和高水平发展提供指导。

谢维和指出，学术委员的责任义务可概括为六个字——顶天、立地、生根。“顶天”主要体现在为教育决策服务，“立地”主要体现在为教育一线服务，“生根”就是按学会要求，扎实完成每一项具体任务，发挥优势特长，帮助谋划落实学会重点工作。他希望学术委员会全体委员提高政治站位，保持优良作风，坚持守正创新，做好建言献策，努力成为教育强国建设和学会事业发展的“思想库”和“智囊团”。

据悉，在分组研讨《中国教育学会2023年度科研课题指南（征求意见稿）》基础上，学会还召开了学术委员会主任委员第一次会议，围绕学会科研课题指南研制和学术委员会工作机制构建等方面开展讨论交流。（李依环、实习生朱彦初）

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