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我教孙女说中文

王传利（美国）
2023年09月09日23:33 | 来源：人民网－人民日报海外版
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我的孙女3岁来美国，儿子和儿媳给她取了一个英文名字叫爱米。

由于儿子和儿媳平时上班，家里没有人照看爱米，爱米被送到离家不远的一个学前班就读。儿子和儿媳担心爱米听不懂老师和同学说的话，经常在接送爱米的时候，跟学校的老师了解爱米在学校的情况。教爱米的女老师是个美国白人。她说，你们不必担心，孩子很快会适应学校的生活。

几个月过后，老师的话得到了验证。

爱米来美国以后，常常会想住在中国的姥姥。为了见到姥姥，她学会了视频聊天。爱米的姥姥发现，爱米说话的时候，时不时地夹杂几个英文单词。姥姥告诉爱米，你说英文姥姥听不懂。爱米说话的时候，一会儿说中文、一会儿说英文的情况，也被爱米的爸爸和妈妈注意到了。他们两人经过商量，做出一个决定：每周六、日把爱米交给我，并且给我提了一个要求，只跟爱米说中文。很显然，他们是想借助这个方法让爱米在英文环境下同步学好中文。

我是爱米的爷爷，自然乐于接受这个光荣的任务。从此以后，每到周六周日，爱米的爸爸就把爱米送到我这里来。吃过早餐，我就带爱米到社区周围遛弯，边走边跟爱米说话。爱米第一次来我这里的时候，我带她熟悉周围的环境。我指着路对面的山坡问爱米：“你看山上有什么？”她朝对面的山上看了看，然后回答说：“House。”我对爱米说：“住山上多好，可以看风景。等你长大了，给爷爷买一套山上的房子吧。”爱米听了，睁大了眼睛，马上拒绝说：“No，那可不行。”“为什么呢？”她正儿八经地回答说：“前几天我看TV，raining的时候，山上的house被冲到山下去了。”听了她的回答，我很开心，也知道了她说话的时候，在哪里夹杂英文单词。于是，我就有针对性地引导她进行矫正。爱米3岁，这个年龄的孩子学习语言，就是通过日常生活自然而然地学会听、说的。我对爱米说：“你可以把刚才说的话用中文说一遍吗？回答的时候，最好不带英文单词。我举个例子，比如你回答‘No，那可不行’这句话，可以说‘那可不行’。要是加重语气，可以先说‘不’，用‘不’代替‘No’。”爱米听了，露出一脸的窘态。小女孩有强烈的自尊心。这提醒我：孩子的语言学习是一个自然而然的事情，应该循序渐进，不必操之过急。

我们沿着社区围墙走了一圈。我问爱米：“再走一圈可以吗？”她摇摇头。“我想喝water。”“我想喝水。”我纠正她。她明白了我的意思，点点头。“好吧。咱回家。”

回到家里，我给爱米倒了一杯水，问她：“这是什么？请用中文回答。”她眨眨眼，想了一会，回答说：“水。”过了一会，爱米看着我，好像想起了什么，就对我说：“爷爷，把柜子上的小瓷猪拿给我好吗？Please。”这句话她只说了一个英文单词。爱米说的小瓷猪是我给她买的卡通存钱罐。有时候我出去买东西，找回一些零钱，我会留起来，等爱米来的时候，再把零钱交给爱米，让她存在小瓷猪里。奇怪的是，今天我没有零钱给爱米，她要我拿小瓷猪干嘛呢？我把小瓷猪递给爱米。只见她打开小瓷猪的盖子，“哗地”一声把钱倒在桌子上。“爷爷，你拿这些money买一间平地上的房子吧。”

听她这样一说，我笑了。这个小孩，还记得刚才路上说的山景房子的事。“Money的中文是‘钱’。这些钱也不够啊？”我看了看桌子上的零钱，说出了我的疑问。“那你就把工资加一块呗。”“爷爷退休了，工资比以前少了。”“Don’t worry，我接着存钱。”听了爱米的回答，我笑了。没想到，为了帮她学习说中文，无意中说出买房子的事，她当真了。

又过了几个月，到了暑假的时候，爱米又被送到我这里。她来的时候，背着双肩小书包，手里还抱着一个金属的小盒子。我说：“你学习中文进步很快，希望你从今天开始，尽量少用、或者不用英文单词。”“那，要是我不会呢？”“没关系呀，有不会的地方，爷爷会告诉你。”她点点头，把背上的小书包放在桌子上，从里面取出一把钥匙来。“爷爷，这个东西我只会用英文说。”“这是钥匙。”“知道了。我现在用钥匙打开这个小盒子。”“小盒子里边装的是什么呀？”我有意加快了说话的速度。“这是个……”她卡壳了。“是秘密吗？”我故意不直接回答。“嗯。等我打开就知道了。”她打开金属盒。“爷爷看啊。我存了好些钱。”

“你把这些钱拿来干什么呢？”“爷爷，我上次不是说我接着存钱吗？这钱是买房子的。”“哦。爷爷想起来了。你的意思是说，把小瓷猪里的钱和这个小盒里的钱加起来买房子，对吗？”她点点头。

又过了几个月。爱米说中文越来越流利了。我跟爱米说：“你最近有没有通过视频跟姥姥聊天？”“有啊。经常聊。我要是忙别的事情，姥姥就会打开视频跟我联系。”“那，姥姥说中文你听得懂吗？”“听得懂啊。可是，前些日子姥姥上了一个老年班，开始学英语了。”“哦，是吗？那，姥姥说的英文好吗？”爱米听了，眨了眨眼睛回答说：“姥姥跟我说话的时候，英文句子里有时候有中文字。”我听了爱米的回答，想笑又不敢笑。“姥姥还说什么了？”

“姥姥说了，我跟她说话的时候，尽量用英文。”“那是为什么呢？”“姥姥说，等她来美国看我们的时候，交流方便。”

听爱米这样一说，我大笑不止。

(责编：李依环、孙竞)

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