原标题：哈尔滨工程大学：七秩辉煌，向海图强

9月1日，在哈尔滨工程大学（以下简称哈工程）建校70周年创新发展大会上，该校校长姚郁表示：“哈工程将更加奋进报国，走好服务高水平科技自立自强之路，切实发挥主力军作用，瞄准船、海、核领域高端急需，坚决打赢关键核心技术攻坚战，为科技强国建设贡献哈工程力量。”

聚焦国家重大战略，践行高水平科技自立自强

从新中国第一艘实验潜艇到无人航行器，哈工程始终胸怀“国之大者”，主动对接国家战略需求，在一批批大国重器上镌刻了哈工程印记。

“心里要装着祖国，要把自己的前途永远和国家的需要、人类的命运紧密地结合在一起。”在哈工程“开学第一课”上，年过九旬的中国水声学科奠基人之一、中国工程院院士、哈工程教授杨士莪这样教导水声工程专业的学子。杨士莪创建了新中国第一个理工结合的水声工程专业，他以“国家需要什么，我就研究什么”的初心，带领水声领域科学家完成了一系列具有国际水平的研制工作，为我国自行设计、自主集成研制的“蛟龙”号载人潜水器的定位系统奠定坚实基础。

“做科研就要有板凳甘坐十年冷的毅力。”中国工程院院士、哈工程教授杨德森历经16年执着探索，成功实验论证了矢量声呐，实现了中国水声技术从标量到矢量的飞跃，为我国万里海疆打造了精度更高的“千里眼”和“顺风耳”。

面向国家重大需求，深耕关键技术的自主创新，近年来，哈工程研制的非能动安全壳热量导出系统助力“华龙一号”达到国际最高安全标准、数值水池虚拟试验系统实现我国船舶CFD软件自主可控、水下定位系统保障“深海勇士”号、“奋斗者”号精准定位……哈工程聚焦重大科技攻关数十项，填补大量国内空白，获批建设教育部前沿科学中心等一批创新平台，获重大工程建设突出贡献奖、高新技术装备发展建设工程突出贡献奖。

坚持加强基础研究，不断擦亮创新底色

哈工程坚持加强基础研究，坚持目标导向和自由探索并举，在国家重大任务和科技前沿探索中，凝练基础研究关键问题，不断为重大关键技术提供理论支撑。

“前辈们服务国家需求，‘一辈子办成一件事’的执着，让我树牢了‘顶天立地’的科研价值导向，炼就了‘十年磨剑’的执着精神。”哈工程船舶工程学院教授张阿漫在水下气泡动力学基础领域坚持20年，终于建立气泡统一方程。

张阿漫所研究的气泡动力学是哈工程水动力学经过几十年不断创新拓展的一个分支。早在70年前，作为新中国第一所高等军事工程技术院校，哈工程的前身哈军工开创了我国最早的水动力学。如今，跨介质流体动力学、冰区水动力学、气泡动力学等分支都成为国家优势学科方向，为海洋强国建设提供了不可或缺的科技力量。

70年来，哈工程培养了近15万名优秀毕业生，其中包括党和政府、军队的高级领导人，以及以“两弹一星”元勋、两院院士为代表的科技领军人才，80%以上的毕业生投身国家工业化、信息化和国防现代化建设。

哈工程党委书记高岩表示，面向未来，哈工程将以“国防底色、工信特色”为基调，以“船海特色”和“龙江特色”为特质，奋力开创特色鲜明世界一流大学高质量发展新局面。（记者 李丽云 通讯员 朱虹）

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