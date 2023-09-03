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第22届“汉语桥”世界大学生中文比赛落幕 欧洲选手夺冠

2023年09月03日07:56 | 来源：中国新闻网
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原标题：第22届“汉语桥”世界大学生中文比赛落幕 欧洲选手夺冠

第22届“汉语桥”世界大学生中文比赛总决赛2日在广西南宁举行。来自亚洲、欧洲、非洲、美洲和大洋洲的冠军选手，展开激烈比拼。最终，来自塞尔维亚的李一帆(IVA ILIC)获得全球总冠军。

9月2日，第22届“汉语桥”世界大学生中文比赛总决赛在广西南宁举行。中新网记者俞靖 摄

本届比赛由中国教育部中外语言交流合作中心主办，百色市人民政府和广西广播电视台承办。

总决赛共进行四轮比拼，在创意短视频比赛中，选手通过短视频以第一视角分享在中国的体验和收获；在情景才艺表演赛中，选手共同演绎题为《一片茶叶的世界旅行》的情景剧，展现中国茶文化和海上丝绸之路的渊源。

9月2日，第22届“汉语桥”世界大学生中文比赛总决赛在广西南宁举行。中新网记者俞靖 摄

“最近有点‘幸福肥’，比赛压力大的时候，我会喝上一杯奶茶。中国的美食真是太美味了，螺蛳粉、甜品、烤串……希望能带着妈妈一起来中国品尝。”李一帆(IVA ILIC)在比赛中分享了她在中国的美食体验，她表示将继续爱中国、爱中文、学好中文。

“我很欣赏壮族民众运用歌曲和舞蹈来传情达意。仅仅是壮族文化就足够让我惊叹，然而这只是中国文化的冰山一角。未来我会继续学习中文，探索中国文化的全貌。”来自澳大利亚的一杰(Ace Oliver Edgar Buck)说。

9月2日，第22届“汉语桥”世界大学生中文比赛总决赛在广西南宁举行。中新网记者俞靖 摄

泰国选手张益荣(Sirikhwan Lijan)从小就开始学汉语，并梦想能来中国走走看看。“‘不到长城非好汉。’当我登上长城，壮观场面让我震撼。”张益荣表示，与世界各地爱好汉语的朋友相聚在中国，让她感受到什么叫“有朋自远方来，不亦乐乎”。

据悉，“汉语桥”中文比赛创办20多年来，吸引了全球160多个国家和地区的150多万青年学子参与，已经成为世界各地中文爱好者沟通交流的重要平台。 (陈秋霞 王伟臣 俞靖)

(责编：李昉、孙竞)

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