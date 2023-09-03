原标题：第一届全国学生（青年）运动会组委会第一次会议在广西南宁举行

9月2日，第一届全国学生（青年）运动会组委会第一次会议在广西南宁举行，总结筹备情况，审议有关事项，部署下一阶段筹备工作。教育部党组书记、部长、学青会组委会主任怀进鹏，广西壮族自治区党委书记、自治区人大常委会主任、学青会组委会主任刘宁，共青团中央书记处第一书记、学青会组委会主任阿东出席会议并讲话。自治区党委副书记、自治区主席、学青会组委会主任兼执行主任蓝天立主持会议。国家体育总局副局长、学青会组委会副主任刘国永出席会议并讲话。教育部党组成员、副部长、学青会组委会副主任王嘉毅，自治区党委常委、南宁市委书记、学青会组委会副主任农生文，自治区党委常委、秘书长、学青会组委会副主任周异决，自治区副主席、学青会组委会副主任李常官等出席会议。自治区副主席、学青会组委会副主任兼秘书长、执委会主任廖品琥通报学青会筹备工作情况。

怀进鹏指出，党中央高度重视学青会筹备工作，习近平总书记等中央领导同志多次作出指示批示，体现了对教育、体育和广西的亲切关心和期望。学青会是深化体教融合的重要标志，是展示学校体育事业发展成就的重要平台，是广大青少年追逐梦想、拼搏奋斗的重要舞台,是展现广西经济社会发展风貌的重要窗口，对推进教育强国、体育强国建设，助力广西经济社会高质量发展具有重要的现实意义和长远意义。组委会各成员单位和全体成员要切实提高政治站位，牢记国之大者，以“时时放心不下”的责任感、时不我待的紧迫感、决战决胜的斗志和精益求精的精神，认真负责、周密细致、优质高效做好各项筹办工作。要善于在统筹谋划、系统研判的基础上，抓准抓实重点工作，以重点带动全局、以全局统筹推进重点任务，精心谋划重大活动，协同组织体育竞赛，加强宣传与文化交流，细致开展测试演练，坚决守牢安全底线。要加强组织领导，强化组委会的协同高效、执委会的执行落实和赛点的工作责任，按照细致、精致、极致的原则，全力以赴、攻坚克难，共同努力把首届学青会办成一届落实“简约、安全、精彩”办赛理念的体育盛会，办成一届青春、团结、友谊的体育盛会，向党中央、国务院和全国人民交出一份满意答卷。

刘宁表示，首届学青会放在广西举办，承载着党中央、国务院的亲切关怀和高度信任，体现了教育部、国家体育总局、共青团中央对广西工作的关心支持，办好学青会责任重大、使命光荣。广西深入贯彻落实习近平总书记关于加快建设体育强国的重要论述，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，结合深入开展主题教育，重实效、强实干、抓落实，举全区之力、集各方之智、下非常之功，以主人翁姿态坚决完成好筹办首届学青会的重大政治任务，努力呈现一届充分展现中国形象、新时代青年形象和壮美广西形象的体育盛会。把活力性、时代性、成长性贯穿筹办工作全过程各方面，引导广大学生、青年发扬奥林匹克精神和中华体育精神，在新时代新征程上放飞青春梦想、贡献青春力量。聚力攻坚、全力冲刺、补齐短板，做深做实做细各项筹办工作，全力保障场馆运行，全力抓好竞赛组织，全力提供一流服务，全力确保赛事安全，全力扩大赛事影响，共同把首届学青会办成一场青春的盛会、团结的盛会、友谊的盛会，为体育强国建设增光添彩。

阿东表示，共青团中央将深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央、国务院部署要求，积极履行共同主办职责，高标准高质量抓紧推进相关筹办工作，努力把学青会办出特色、办出精彩。大力弘扬奉献、友爱、互助、进步的志愿精神，坚持高标准做细做实赛会志愿者工作，为学青会提供优质高效专业的志愿服务，助力学青会圆满成功。切实加强学青会在青少年中的宣传报道，组织优势资源、集中精锐力量，通过全方位全景式宣传各项赛事，精彩讲述以习近平同志为核心的党中央大力推进体育强国建设的伟大成就，充分展现体育健儿自强不息、超越自我的拼搏故事，充分展现新时代壮美广西形象。紧紧抓住首届学青会有利契机，持续加强青少年体育工作，深化教育、体育、共青团等部门合作，充分发挥运动员的示范带动作用，在各地青少年中组织开展各类体育锻炼主题活动，努力营造全民健身的良好社会氛围，着力推动青少年德智体美劳全面发展。

刘国永表示，本届学青会是体教融合背景下首次合并举办的重大综合性体育赛事，也是广西首次承办竞技类全国综合性体育赛事，社会各界广泛关注。国家体育总局将学青会筹办工作作为学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的一次重要实践抓细抓好，坚决贯彻落实习近平总书记提出的“简约、安全、精彩”的办赛要求，把握好组织综合性运动会的一般规律和要求，高质量、高标准推进各项筹办工作。加强统筹协调，切实发挥组委会的组织领导作用，与广西和国家有关部门通力合作，压实各方责任，狠抓工作落实，确保各项筹办任务按计划高效推进。坚持底线思维，牢固树立安全意识，主动防范化解风险挑战，确保学青会干干净净、安全精彩、万无一失。

(责编：李昉、孙竞)