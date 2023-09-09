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心怀热爱 躬耕不辍（深聚焦）

2023年09月09日06:11 | 来源：人民网－人民日报
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　　图①：吴翠云（左一）在塔里木大学枣种质资源圃指导学生。
　　受访者供图
　　图②：眭碧霞（左一）指导学生参加竞赛答辩。
　　受访者供图
　　图③：彭玉生（右一）到学生家中走访。
　　黄士峰摄（人民视觉）
　　图④：鲁毛才让准备去上课。
　　受访者供图

　　习近平总书记指出，“一个人遇到好老师是人生的幸运，一个学校拥有好老师是学校的光荣，一个民族源源不断涌现出一批又一批好老师则是民族的希望。”

　　习近平总书记高度重视教师队伍建设，深情勉励广大教师树立“躬耕教坛、强国有我”的志向和抱负，坚守三尺讲台，潜心教书育人，成为打造中华民族“梦之队”的筑梦人。

　　在第三十九个教师节到来之际，让我们将尊敬的目光投向基层教师群体。今天报道的5位教师分别耕耘在高教、职教、中小学、特教、幼教领域，让我们一起倾听他们教书育人的故事。

　　——编  者

　　

　　扎根边疆

　　树木育人

　　讲述人：新疆塔里木大学园艺与林学学院教授吴翠云

　　今年暑假，我和团队师生一直在路上——

　　8月上旬，新疆库尔勒市，梨树枝头硕果累累。多年前我参与选育的“新梨7号”，已成为国内早熟梨主栽品种之一。

　　在皮山县，大果型鲜食枣新品系的区域试验正在进行。刚到枣园，远远就能看到我们选育的新品系。枣树坐果多，果实也比普通枣大出不少。

　　田野当课堂，论文写在大地上。我们从事农业科研教学的，一年四季都离不开田间地头。身体虽疲惫，心情却很兴奋：一路上，调研产业发展、现场指导学生、交流未来科研方向，有价值的事情太多了！

　　就拿人才培养来说，学生们在实践中成长的速度，比只待在实验室里快多了。我常对学生说，如果只会把果实拿到实验室测指标、发文章，却不会实践应用，那不算合格的农科专业学生。每周三上午，是我们红枣团队雷打不动的实践锻炼时间。在学校的枣种质资源圃里，施肥、修剪、除草、整枝、嫁接、抹芽……大家什么活都干。

　　这几年，我们还建设了新疆昆玉红枣科技小院。团队研究生常年在小院驻点，针对生产实际问题开展研究、推广示范新技术，成长很快。学生小张开展枣树轻简化树形整形相关技术研究，在小院遇到难题时，我俩经常视频通话：他拿手机照着树，我指导修剪。半年多下来，过去基础较薄弱的小张有了很大进步。

　　高校教师的职责，不仅有育人，还有科研和社会服务。我的课程安排在周二至周四，便于周五出发，为各地提供技术服务。这些年，我带领团队努力攻克新疆盐旱区密植枣园栽培系列技术难题，助推红枣产业发展，技术指导林果面积500余万亩。

　　十年树木，百年树人。其实，培育果树与培养人才有相通之处。对小树苗，要精心养护，才能丰产；对学生，要精心培养，才能成才。树木与育人，都需要付出大量心血。

　　春天有花，夏天有果，秋日收获。时节更替，岁月匆匆，如今，我当老师已经33年了。看到树木成林、桃李遍天下，我感到特别幸福。

　　（本报记者吴月采访整理）

　　

　　深耕职教

　　良匠之师

　　讲述人：江苏常州信息职业技术学院教授眭碧霞

　　被唤作“眭老师”，已经整整38年了。

　　从一名普通老师到副教授、教授，从软件学院院长到学校副校长、校长，如今又回到教师岗位，触碰我内心最深处的，始终是这一声“眭老师”。

　　时针回拨，2000年，常州无线电工业学校和常州市电子职工大学合并，常州信息职业技术学院应运而生。刚刚筹建的新校区百废待兴，漫天飞沙、黄土飘扬。

　　我和同事们通力合作，不怕苦、不怕累，从集装箱中搬出一组组实验仪器，按照需求规划建设了一间间实训室。新校区如春笋一天天拔节生长，大家学习工作的环境越来越好。

　　2007年，学院进入国家示范性高职院校建设行列。我带领软件技术专业团队创新“职业情境、项目主导”工学结合人才培养模式，构建基于软件产品开发工作过程的课程体系，实施“项目载体、能力递进”实践训练体系，在软件技术专业建设与人才培养的道路上不断探索实践。

　　印象最深的是2019年，教育部、财政部联合启动中国特色高水平高等职业学校和专业建设计划，“双高计划”舞起了新时代职业教育发展的“龙头”。为了申报“双高计划”建设项目，我去了一趟北京，因没买到回程坐票，我一路从北京站回了常州。

　　这一年，也是我生命中的高光时刻。在北京人民大会堂，我领回了职业教育国家级教学成果一等奖。在天安门广场，作为教师代表，我受邀参加了中华人民共和国成立70周年庆典活动。

　　一路走来，我陪伴着学院成长，也见证了新时代职业教育发生的历史性、格局性变化：我国建成世界最大规模职业教育体系，中国特色职业教育发展道路和模式基本形成，职业教育吸引力、影响力、竞争力不断增强。

　　数十年深耕职业教育，我愈发认识到，职业院校的人才培养必须“跟着产业走、围着需求转”。更新教育观念，推进课程体系改革，创新软件专业人才培养的内容和形式，摸着石头过河，学院在软件技术领域不断开拓创新。

　　春风化雨，滋兰树蕙。

　　近三年，我院学生参加国家职业技能大赛、行业大赛、创新创业大赛获奖74项，获批专利111项、软件著作权40项，学生拥有高水平职业技能证书比例达55.5%。

　　而我，只是把自己分内的事做得更认真些，发一点点光，暖一颗颗心，亮一程程路。

　　（本报记者吴丹采访整理）  

　　

　　心系库区

　　青春筑梦

　　讲述人：湖北丹江口市龙山镇彭家沟小学教学点校长彭玉生

　　我出生在彭家沟村，我的命运因知识得到了改变，我也希望通过教书育人改变更多库区孩子的命运。1996年师范毕业后，我放弃进城的机会，回到家乡，开始了青春筑梦之路。

　　龙山镇位于南水北调中线丹江口库区腹地，三面环水，一面靠山，学校所在的彭家沟村很偏远。从丹江口大坝开建，到实施南水北调中线工程，村民几经搬迁。一个孩子就是一个家庭的希望，乡村教育既要帮助能够考上大学的孩子考上大学，更要帮助进城打工和留在家乡的孩子有强大的生活能力。

　　20多年来，我一直带领老师们坚持家访，掌握每个孩子在校情况和家庭情况。早年间，班上有个学生小琴开学没有到校。我上门劝说，几次都被搪塞。但我态度坚决，将学生连同被子、书包带回学校，并对家人说：“学费、生活费全包在我身上。”就这样，小琴重新回到了学校。

　　一年又一年，我走遍了库区的山山水水，访遍了每一户学生家庭，行程3万多公里。自己收入虽然微薄，但咬咬牙，陆续资助了40多名学生，成功劝返50多人，努力不让一个学生辍学。后来，库区移民、精准扶贫、乡村振兴等政策陆续出台，助学贷款等惠民举措落实到位，眼见着越来越多的家庭和学生从中受益，我特别欣慰。

　　这些年，我最上心的，就是让库区孩子和城里孩子一样，收获高质量的教育成效。我探索推广了“无边界课程”。课程可以开设在校园，也可以开设在村庄，开设在学校边上的稻田里。课堂的“教具”很多，可以是水稻，也可以是天上飘着的云。

　　如何激活乡村学生探索科技的兴趣，在心中播下创新的种子？我一直在思考。我带着老师们一起钻研，开起了创客、编程、航空航模等特色课程。

　　令我自豪的是，教过的学生有180多人考上大学。其中，学生彭玖生在大学毕业后毅然选择回到偏远的彭家沟小学执教。他对我说：“是您的帮助，让我有了今天的成就，我也要像您一样，帮助更多家乡的孩子学到知识。”

　　近几年，学校来了几位新教师，我将和他们一起打磨课程内容、继续家访，为照亮库区孩子的人生路发光发热。

　　（本报记者黄超采访整理）  

　　

　　以爱育爱

　　呵护花开

　　讲述人：甘肃甘南藏族自治州特殊教育学校校长鲁毛才让

　　教师节前夕，我收到了学校七年级听障班学生制作的贺卡。当孩子们用手语向我表述贺卡的寓意时，我感到格外温暖、无比自豪。

　　每一个特殊孩子，都是“折翼的天使”。在甘南州特殊教育学校的10多年里，我最大的愿望就是让孩子们能够生活自理、适应社会，为他们撑起一片多彩的天空。

　　2010年，甘南州特殊教育学校开始筹建。从教学场地的建设，到一桌一椅的摆放，我们筹建团队三人积极协调、多方争取，确保建设规划落地落实。3年后，学校建成。看着第一批特殊孩子走进校园，我的眼泪止不住地往下流，我们甘南的特殊儿童终于有了自己的学校，有了第二个家！

　　在学校，我们面对的是一群常常自言自语、流着鼻涕口水、时而大吵大闹的孩子，每天为他们擦口水、擤鼻涕、系鞋带等，都是最基本的工作。特教教师最重要的品质就是要有一颗仁爱之心，把学生当成自己的孩子来悉心照顾。

　　为了更好地走进孩子们的世界，我向特教专家请教教学“秘方”，参加各种培训和讲座，和学校老师们切磋经验，日复一日，年复一年，我的教育理念、教育方式、教学水平得到了很大提升。在开设文化课、心理健康课、康复训练课的基础上，我带领老师们开设了烘焙课、缝纫课、手工创意课、美术课、舞蹈课等，目的就是让学生都能掌握一门生存技能，更好地融入社会。

　　第一次看到培智学生时，他们的敏感、无助，让我震惊又心疼。针对自闭症、言语障碍、脑瘫、唐氏综合征等个案，我开始对孩子们进行系统的感统训练、语言训练、作业治疗、应用行为分析等。在不懈努力下，一些孩子从口齿不清到字句清晰、从饭来张口到生活自理、从自我伤害到学会自我调节。看着孩子们的进步，家长们的脸上也慢慢有了笑容。

　　10多年来，我见证着甘南特殊教育从无到有、由普到专、普惠发展的历史性变化，也切身感受到教学环境的改善、教学水平的进步、师资待遇的提升。成为一名特教老师，我无怨无悔，我将不忘初心、继续前行，努力让每一朵“花儿”都能灿烂绽放。

　　（本报记者丁雅诵采访整理）  

　　

　　点亮童心

　　乐守天涯

　　讲述人：海南琼台师范学院附属永兴学校教师、幼儿园园长洪美叔

　　碧海、蓝天、白沙，微风吹拂着鲜艳的五星红旗，操场上跃动着孩子们欢快的身影，这里是祖国最南端的学校——海南省琼台师范学院附属永兴学校。

　　第一次听说永兴学校时，我是琼台师范学院的一名学生。学校建成投用以来，不少师兄师姐在这里播撒希望的种子。2018年，我毅然来到永兴学校，为岛上孩子们上好学贡献力量。

　　上岛后，为全面了解孩子们的性格特点和家庭情况，我挨家挨户走访全部驻岛幼儿家庭。胆小的奇奇离开父母后容易哭闹，现在每天都期待上学；起初不会讲普通话的阿侬，如今能在“六一”文艺汇演上大大方方地表演节目；阿顺爱上了阅读，会主动和父母分享绘本故事……

　　我时常与学生家长用书信交流，300多封书信是我青春的见证，字里行间记录着孩子们成长的小秘密，更承载着家长们对我的认可和肯定。

　　如何在现有的条件下扩大教育资源？我和同事们带领孩子走进海事局、航标处、邮政局等课外学习基地，邀请岛上的武警官兵、气象局的工作人员为孩子们带来别出心裁的实践课。

　　这几年，在各方支持下，学校已经拥有8000多册图书和遍及每个班级的阅读小屋，孩子们在阅读中增长见识、拓宽眼界、学会思考，还可以通过5G跨屏互动阅读课与不同城市的师生互动。

　　永兴岛环境艰苦、交通不便，曾有几次，我也有过“走”或“留”的艰难抉择。但每当我看到孩子们渴望的眼神，感受到家长们的信任，听到当地人守岛爱岛的感人故事，我都决心要坚持下去。

　　永兴岛上生长着一种叫抗风桐的植物，高大挺拔，生命力顽强。岛上流传着一首歌颂抗风桐的歌：“年复一年天天都是平凡生活，为了什么你这样坚定执着，莫非你心中也有美丽梦想，有梦的心永远不寂寞……”我希望自己能像抗风桐一样，不惧风雨、奉献青春。

　　（本报记者闫伊乔采访整理）

　　

　　版式设计：张芳曼

　　《 人民日报 》（ 2023年09月09日 06 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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