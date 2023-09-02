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第三批“全国高校黄大年式教师团队”创建示范活动入围名单公布

2023年09月02日11:21 | 来源：教育部网站
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日前，教育部印发通知，公布第三批“全国高校黄大年式教师团队”创建示范活动入围名单，北京大学天然药物学教师团队等199个团队入选。

为学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记对黄大年同志先进事迹的重要指示和给“全国高校黄大年式教师团队”代表的重要回信精神，推进高素质专业化创新型高校教师队伍建设，教育部启动第三批“全国高校黄大年式教师团队”创建活动，持续推进团队创建工作。

《通知》要求，各地各高校要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，组织引导广大高校教师和科研工作者以黄大年同志为榜样，心有大我、至诚报国，教书育人、敢为人先，淡泊名利、甘于奉献，把爱国之情、报国之志融入祖国改革发展的伟大事业之中、融入人民创造历史的伟大奋斗之中，为实施科教兴国战略，强化现代化建设人才支撑奠定坚实基础，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴贡献智慧和力量。

《通知》强调，各地各高校要坚持精神奖励、典型宣传与发展支持相结合，结合现有科研计划和人才计划，积极搭建干事创业平台，在拓展发展通道、承担科研任务、提供保障条件、加大激励力度等方面对入围的团队给予专门支持。

教育部将在重大教育改革试点、重大工程项目建设中，把第三批“全国高校黄大年式教师团队”的创建情况作为一个重要观测指标，会同有关部门统筹加大团队建设支持力度，组织开展跨领域的学术交流、联合攻关、研修培训以及与产业技术需求对接等活动，加强团队突出业绩和典型事迹的宣传。

《通知》要求，各省级教育行政部门、有关部门（单位）、部属各高等学校、部省合建各高等学校要加强对“全国高校黄大年式教师团队”创建的常态化管理，优化考评方法，形成长效机制。教育部将委托相关机构和专家，采取材料审核和实地调研相结合的方式，根据结果认定第三批“全国高校黄大年式教师团队”。

(责编：孙竞、李昉)

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