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湖南一高职院校学子勇救3名落水少年

2023年09月08日08:49 | 来源：中国新闻网
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原标题：湖南一高职院校学子勇救3名落水少年

　　“谌华同学英勇救人、见义勇为，是新时代青年的榜样！感谢贵校培养了这么优秀的大学生。”开学伊始，湖南铁路科技职业技术学院收到一封从贵州寄来的感谢信，对该校城轨车辆专业2104班学生谌华暑假期间英勇救起3名落水少年的事迹予以感谢。

　　谌华与他救起的3名少年。湖南铁路科技职院 供图

　　7月21日下午，谌华和父亲一起来到贵州安顺市普定县青山水库游玩，发现平静的水面上泛起很大的水花，依稀看到3名少年在水中扑腾。“当时我以为他们在嬉戏玩水，但越看越不对劲，明显应该是溺水了。”定睛一看，谌华发现水面上漂浮的游泳圈距离3名少年有一段距离，而他们的身体也浮起来一下，又很快沉入水里。

　　情况紧急，谌华顾不上多想，一边喊父亲报警，一边拿起水库的备用救生圈跳入水中，用最快的速度朝三人游去。“当时的第一想法就是救人，没有考虑其他的。”

　　谌华回忆，看到3名少年逐渐下沉，他赶紧把救生圈抛给其中两个年龄偏小的少年，两手各拉一个，一点点拖曳着游向岸边。之后，他又折返回去把最后一名个子偏高的女孩拖上岸。在看到民警和医护人员赶到现场确认3名少年无生命危险后，谌华和父亲悄然离开。

　　之后，民警了解到，被救的3名少年家住水库附近村庄，分别为8岁、10岁和17岁，均不会游泳。当天，三人瞒着家人骑车来到水库，在浅水区戏水。误入深水区后，慌乱的三人在水里不停挣扎，浮在水面的游泳圈又被风吹离，险酿成惨剧。

　　8月6日，3名获救少年家人在当地派出所打听到谌华的家庭地址，三户人家组成一支将近30人的“亲友感谢团”，带着孩子、手拿锦旗，敲锣打鼓上门表示谢意。“再晚一分钟孩子可能就没了。”“救起的不只是孩子，还有我们这几个家庭。”“真是不幸中的万幸，谌华是我们一家人永远的恩人。”

　　“我只是做到了自己力所能及的事情。”面对获救少年亲友们的不停道谢，谌华说，当时的情况，有能力的人都会伸出援手。

　　湖南铁路科技职业技术学院铁道机车学院党总支书记沈凯表示，谌华是一个阳光开朗、积极向上的学生，在校期间积极参加无偿献血和各种志愿者活动，先后获得学校综合奖学金、学校优秀学生干部等荣誉。“他还向党组织提交了入党申请书，完成了在学校党校的学习。” (徐志雄 刘远坤)

(责编：郝孟佳、李昉)

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