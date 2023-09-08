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“同上一堂科学课”将在多地举行 知名科学家将对话青少年

2023年09月08日08:48 | 来源：中国新闻网
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原标题：“同上一堂科学课”将在多地举行 知名科学家将对话青少年

　　记者采访获悉，由未来科学大奖联合中国科学技术馆共同主办的“‘同上一堂科学课’——科学点燃青春：未来科学大奖获奖者对话青少年活动”，将于9月8日在全国多地以线下线上结合方式举行。

　　据知，2022未来科学大奖“生命科学奖”获奖者、北京生命科学研究所资深研究员、清华大学生物医学交叉研究院教授李文辉，将与中国科学技术馆馆校合作基地校的近400位青少年展开对话。

　　具体来说，李文辉将以《解密病毒，探索生命奥秘》为题，结合初中生物课程知识，围绕“生命科学研究”“病毒感染机制”等话题，带领青少年探索生命科学的奥秘，展望科研成果在未来生活中的应用。

　　据介绍，此前经过多年时间攻关，李文辉带领团队找到了乙肝、丁肝病毒入侵人体细胞的共同受体——牛磺胆酸钠共转运蛋白。有评论认为，这项成果“好比找到了病毒入侵肝脏的大门”，对后续开发相关药物有非常重要的意义。

　　此次活动中，来自不同地区的近400位青少年将共同观看李文辉团队相关纪录片，进一步了解科学家的人生经历、科研攻关过程、获奖科研成果及其在科学领域作出的重大贡献。主办方表示，希望通过这些环节帮助青少年培养科学的思维方式，为学子们打开一扇走进科学的大门。

　　值得一提的是，本次活动将在中国科学技术馆、甘肃科技馆、山东省滨州市科技馆等同步举办，并进行网络直播。 (张素 张伟帅)

(责编：郝孟佳、李昉)

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