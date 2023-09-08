赵婀娜

广大教师用一盏灯点亮千万盏灯，用实际行动践行了“一生只为一件事”，诠释了何为“仁而爱人”，何为“言为士则、行为世范”

又是丹桂飘香时，第三十九个教师节即将到来。这是属于全国1800多万名人民教师的光荣节日，是属于每一位守护三尺讲台的筑梦人的节日。

教育强国建设，承载无数教育人的梦想，关乎实现中华民族伟大复兴的千秋伟业。习近平总书记强调：“建设教育强国，是全面建成社会主义现代化强国的战略先导，是实现高水平科技自立自强的重要支撑，是促进全体人民共同富裕的有效途径，是以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的基础工程。”强教必先强师，加强教师队伍建设，大力培养造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍，对于建设教育强国至关重要。

近年来，加强教师队伍建设作为建设教育强国最重要的基础工作越抓越实，一系列加强教师队伍建设的举措扎实推进。厚植信念情怀，加强师德学习教育；提升中小学教师科学素养，推进教师队伍建设数字化转型；开展国家基础教育教师队伍建设改革试点，释放基层创新活力；推进教师资格制度改革，优化人才队伍储备；深化教师职称制度改革，拓宽教师职业发展通道；持续加强教师待遇保障，切实提升教师的职业荣誉感、获得感与幸福感。“使教师成为最受社会尊重的职业之一”，是国家的庄严承诺、人民群众的深切期待，也正日渐成为广大教师的切身感受和全社会的广泛共识。

伟大的事业孕育伟大的精神。肩负筑梦人的使命，一大批优秀教师在不同的教育领域，用各自不同的方式耕耘奉献，用爱与坚守诠释对教师职业的理解。他们中，有人“捧着一颗心来，不带半根草去”，在大山深处为更多孩子带来走出大山的希望；有人始终坚持“对每一个生命保持尊重”，深耕特殊教育，帮助残障儿童建立信心、有尊严地生活；有人恪守“教学也是学术”，让兴趣成为高效课堂的催化剂，让学生真正爱上课堂；有人“守护童真，守护每一份与众不同”，潜心耕耘幼教事业一辈子。承载着孩子的梦想和民族的希望，广大教师用一盏灯点亮千万盏灯，用实际行动践行了“一生只为一件事”，诠释了何为“仁而爱人”，何为“言为士则、行为世范”。

国将兴，必贵师而重傅。中华民族自古以来就有着尊师重教的文化传承。如今，教师的政治地位、社会地位、职业地位不断提高，职业幸福感和成就感不断增强。随着国家优秀中小学教师培养计划、师范生公费教育等政策的推进和深化，更多怀抱从教梦想的高校优秀学子热情加入，为教师队伍源源不断地注入新生力量。向着教育强国目标进发，期待广大教师热心从教、精心从教、长期从教、终身从教，逐渐成长为立德修身、潜心治学、开拓创新的教育家、“大先生”。

躬耕教坛，强国有我；民族复兴，教育先行。校园里茁壮成长的莘莘学子，呼唤引路者；中国式现代化的康庄大道，激励筑梦人。以教育之力厚植人民幸福之本，以教育之强夯实国家富强之基，新征程上，广大教师大有可为也必将大有作为。

《 人民日报 》（ 2023年09月08日 05 版）

(责编：郝孟佳、李昉)