人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

弘扬尊师重教社会风尚（人民时评）

赵婀娜
2023年09月08日08:16 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　广大教师用一盏灯点亮千万盏灯，用实际行动践行了“一生只为一件事”，诠释了何为“仁而爱人”，何为“言为士则、行为世范”

　　

　　又是丹桂飘香时，第三十九个教师节即将到来。这是属于全国1800多万名人民教师的光荣节日，是属于每一位守护三尺讲台的筑梦人的节日。

　　教育强国建设，承载无数教育人的梦想，关乎实现中华民族伟大复兴的千秋伟业。习近平总书记强调：“建设教育强国，是全面建成社会主义现代化强国的战略先导，是实现高水平科技自立自强的重要支撑，是促进全体人民共同富裕的有效途径，是以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的基础工程。”强教必先强师，加强教师队伍建设，大力培养造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍，对于建设教育强国至关重要。

　　近年来，加强教师队伍建设作为建设教育强国最重要的基础工作越抓越实，一系列加强教师队伍建设的举措扎实推进。厚植信念情怀，加强师德学习教育；提升中小学教师科学素养，推进教师队伍建设数字化转型；开展国家基础教育教师队伍建设改革试点，释放基层创新活力；推进教师资格制度改革，优化人才队伍储备；深化教师职称制度改革，拓宽教师职业发展通道；持续加强教师待遇保障，切实提升教师的职业荣誉感、获得感与幸福感。“使教师成为最受社会尊重的职业之一”，是国家的庄严承诺、人民群众的深切期待，也正日渐成为广大教师的切身感受和全社会的广泛共识。

　　伟大的事业孕育伟大的精神。肩负筑梦人的使命，一大批优秀教师在不同的教育领域，用各自不同的方式耕耘奉献，用爱与坚守诠释对教师职业的理解。他们中，有人“捧着一颗心来，不带半根草去”，在大山深处为更多孩子带来走出大山的希望；有人始终坚持“对每一个生命保持尊重”，深耕特殊教育，帮助残障儿童建立信心、有尊严地生活；有人恪守“教学也是学术”，让兴趣成为高效课堂的催化剂，让学生真正爱上课堂；有人“守护童真，守护每一份与众不同”，潜心耕耘幼教事业一辈子。承载着孩子的梦想和民族的希望，广大教师用一盏灯点亮千万盏灯，用实际行动践行了“一生只为一件事”，诠释了何为“仁而爱人”，何为“言为士则、行为世范”。

　　国将兴，必贵师而重傅。中华民族自古以来就有着尊师重教的文化传承。如今，教师的政治地位、社会地位、职业地位不断提高，职业幸福感和成就感不断增强。随着国家优秀中小学教师培养计划、师范生公费教育等政策的推进和深化，更多怀抱从教梦想的高校优秀学子热情加入，为教师队伍源源不断地注入新生力量。向着教育强国目标进发，期待广大教师热心从教、精心从教、长期从教、终身从教，逐渐成长为立德修身、潜心治学、开拓创新的教育家、“大先生”。

　　躬耕教坛，强国有我；民族复兴，教育先行。校园里茁壮成长的莘莘学子，呼唤引路者；中国式现代化的康庄大道，激励筑梦人。以教育之力厚植人民幸福之本，以教育之强夯实国家富强之基，新征程上，广大教师大有可为也必将大有作为。

　　《 人民日报 》（ 2023年09月08日 05 版）

(责编：郝孟佳、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部