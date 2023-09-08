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中职三科统编教材投入使用

2023年09月08日08:11 | 来源：光明日报
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原标题：中职三科统编教材投入使用

　　 教育部组织编写的中等职业学校思想政治、语文、历史统编教材，日前已通过国家教材委员会审核，于今年9月开始在全国实施中等职业学校教育的各类职业学校（含技工院校）新入学一年级投入使用，2024年秋季新学期实现使用全覆盖。

　　 教育部教材局负责人介绍，中职三科统编教材突出育人导向，充分体现党的创新理论，系统融入社会主义核心价值观，大力弘扬中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化。注重彰显职教特色，立足中等职业教育育人目标和学生实际，精心选择与职业生活密切相关的学习内容，加强与专业课程的配合，有机融入职业道德、职业精神和劳动精神教育。注重与时俱进，及时反映经济社会发展新成就，积极吸纳各学科领域的最新研究和教学成果，适应新时代培养大批德才兼备技术技能人才的需求。注重创新呈现方式，精心设计教材编排，科学设置学习栏目，事理结合、图文并茂，重视引导学生思考，让学生学得进、学得通，提高实际学习效果。

　　 据介绍，思想政治教材全套共4册，包括《中国特色社会主义》《心理健康与职业生涯》《哲学与人生》《职业道德与法治》。教材注重体现马克思主义中国化、时代化最新成果，发挥思想政治关键课程作用，引导学生爱党爱国爱社会主义，践行社会主义核心价值观，坚定“四个自信”，为培养堪当民族复兴大任的时代新人奠定世界观、人生观、价值观基础。

　　 语文教材全套共3册，包括《基础模块》（上下册）和《职业模块》。教材精选反映中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化和国外优秀文化的作品，突出以文化人、以文育人，聚焦培养学科核心素养，着力提升学生的语言文字运用能力、思维能力和审美能力，引导学生坚定文化自信。

　　 历史教材全套共2册，包括《中国历史》和《世界历史》。教材坚持唯物史观，精选重要历史事件、历史现象和历史人物，揭示人类社会发展的基本规律和趋势，以提升历史思维、拓宽国际视野为重点，充分发挥学史明理、学史增信、学史崇德作用，引导学生做到学史力行，树立正确的国家观、民族观、历史观、文化观，增强历史自觉、坚定历史自信、把握历史主动。

　　 据悉，教育部2020年启动中职三科统编教材编写工作，聘请政治立场坚定、学术造诣精深、编写经验丰富的专家担任教材编委会主任，组建100多人的编写团队精心开展编写。教材经过多次严格审核，在全国13个省（区、市）选取300多所中等职业学校（含技工院校）进行试教试用，并请300多位一线教师进行了精细审读。

　　 教材投入使用后，教育部将持续跟踪教材使用情况，并专门开设教材意见听取渠道，及时听取社会各界的意见建议，定期对教材进行修订完善，不断提升教材质量。（记者晋浩天）

(责编：郝孟佳、李昉)

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