刘水静 胡欣欣

原标题：【新闻随笔】引领大学新生坚定走创新报国路

近日，伴随着大学新生入学报到，各高校精心安排的“开学第一课”如期而至。书记校长、专家名师与新生们谈期待、话学习、聊生活，带领青年学子叩开人生新旅程的大门。引人注意的是，在一堂堂别开生面的“第一课”中，“创新”成为跃动其间的高频词语。

北京大学激励青年学生“在思想理论领域、科技创新领域追求新成果”；清华大学向新生们热情介绍学校坚持“人文日新”“改革创新”的办学之道；复旦大学把“学会创新”作为“开学第一课”的主题，勉励青年学子“开拓出属于自己的拔尖创新成长路径”……谆谆教诲反映了各高校对新时代高等教育人才培养的殷切厚望。

创新是引领发展的第一动力。实施创新驱动发展战略，是应对发展环境变化、提高核心竞争力的必然选择。纵观人类社会发展历程，无论是后发国家奋起直追跻身强国之林，还是传统强国日渐衰微失去进步活力，都与其创新创造能力的强弱变化密不可分。当前，我们行进在全面建设社会主义现代化国家的新征程上，比以往任何时候都更加迫切需要推进理论创新、制度创新、科技创新、文化创新等各方面进程，更加迫切需要在创新中推动高质量发展、满足人民高品质生活期待、赢取国际竞争战略主动。

创新的关键在人才，人才的成长靠教育。青年大学生朝气蓬勃，富有想象力和创造力，是奋进时代前列的生力军，是引领风气之先的弄潮儿。同时，青年学生从“初生之犊”成长为“创新干将”，离不开学校和老师的精心培养。精彩纷呈的高校“开学第一课”，正是引导激励大学新生将青春活力转化为创新锐气、争做创新创业生力军的入学教育课。别出心裁的育人“金课”也启发我们思考如何有效培育青年学生的创新能力，引领大学生坚定走好创新报国路。

培育问题意识。问题是时代的声音，回答和解决问题是推动理论和实践创新的重要任务。当代大学生思维活跃、兴趣广泛，既具有善于发现问题的潜质，也充满积极探索未知的劲头。教育引导大学生坚持问题导向，善察时代之变，勇发时代先声，是引导青年走上创新报国路的前提。

夯实学识功底。任何一项创新创造都是对前人知识积累的延伸拓展。刚刚迈入大学校园的青年学生尚处于知识殿堂的入口，唯有引导大学生以学习为主业，打牢学业基本功，厚植广博而扎实的知识储备，才能在创新报国路上踏实向前。

坚定求索毅力。每项发明发现的取得都不是一蹴而就的，都离不开锲而不舍的艰苦求索。对青年学生而言，兴趣或能点燃一时的创新热情，但唯有始终保持敢为人先的锐气、甘守寂寞的定力和百折不挠的韧劲，才能在创新报国路上行稳致远。

增强协作本领。“孤举者难起，众行者易趋。”当今时代，随着人类知识的持续集成和科技水平的不断发展，传统“单打独斗”式的创新已越来越不可能。越是具有挑战性的难题越需要团队作战，需要通过有组织科研开展集智攻关。涵育学生的团结协作精神，引导其不断增强协同创新的意识本领，是帮助青年学生有效拓宽创新报国路的重要举措。

引领大学生坚定走创新报国路，高校不仅要在“开学第一课”上吹响“冲锋号”，更应在后续培养中打出“组合拳”。从优化培养方案到研发创新课程，从加强平台建设到完善保障体系，从细化过程指导到促进成果转化，高校应认真落实立德树人根本任务，为大学生的成长成才提供全方位支持，使富有激情与活力的青年学子快马加鞭驰骋在创新报国的宏阔征途上。

（作者：刘水静 胡欣欣，分别系武汉大学当代中国研究中心副主任、武汉大学马克思主义学院博士研究生）

(责编：郝孟佳、李昉)