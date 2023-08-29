每年暑假，全国高校成千上万支社会实践队伍从校园奔赴全国各地，深入田野乡间、基层社区，将青春华章写在祖国的大地上。红色寻访、科学考察、理论宣讲、乡村支教、行业调研、基层服务……广大学子带着发现和探索的目光，身体力行，在社会实践中厚植家国情怀、体察国计民生，增长知识才干，锚定人生方向。人民网特别推出大学生暑期社会实践系列报道，约请高校师生讲述在火热社会实践中的所思、所感、所悟。

今年是党的二十大开局之年，党的二十大报告提出，深化全民国防教育。为贯彻落实党的二十大精神，7月6日至13日，北京师范大学燃星小队暑期实践队前往辽宁大连和山东青岛开展为期7天的国防教育实践调研学习。通过走访红色经典、走进军营，在社会实践中赓续红色基因，厚植爱国情怀，增长知识才干，在实践中强化主题教育学习成果。

祭英烈 赓续红色血脉

实践队同学参观大连烈士纪念馆、青岛革命烈士纪念馆，了解革命烈士的红色事迹。 学校供图

实践队先后前往大连烈士纪念馆和青岛市革命烈士纪念馆进行参观学习、悼念烈士。同学们在革命烈士墓前肃立默哀，退伍士兵陈云龙向先烈献花，寄托对英魂的无限敬意和绵绵哀思。回望历史，英烈们彪炳史册的功勋事迹，深刻诠释了中国共产党矢志践行初心使命的奋斗历程，也让实践队成员深刻认识到红色政权来之不易、新中国来之不易、中国特色社会主义来之不易。

看历史 培养爱国情怀

为了更好地了解党史，培养爱国情怀，培育民族精神，实践队先后前往旅顺日俄监狱遗址、青岛德国监狱旧址博物馆以及青岛一战遗址博物馆。在旅顺日俄监狱旧址博物馆里，留存着英烈们顽强斗争、不怕牺牲的印记。那一间间牢房、一件件刑具，都在用无声的语言向我们讲述着英烈们的斗争故事，传颂着英烈们用鲜血和生命谱写的爱国主义篇章。在青岛一战遗址博物馆，实践队成员仔细观看了大量珍贵文物和档案资料，看着复原的场景，仿佛亲临青岛那百年的沧桑历史。当实践队成员站在“五四运动”的银幕复原场景中时，情不自禁地发出“还我青岛”的声声呐喊。

学生参观旅顺日俄监狱遗址、青岛一战遗址博物馆。 学校供图

进军营 感悟国防力量

军营，是坚实国防的堡垒，也是磨练忠诚的熔炉。实践队员走进海军大连舰艇学院和北部战区海军某训练基地，与学员、军官进行交流互动，感悟国防力量。实践队前往青岛市退役军人事务局，与4名军休干部进行深入地座谈交流，倾听心声与智慧，吸纳国防之精髓。 实践队通过 “零距离”体验迷彩军营，与军休干部面对面交谈，深刻感受到人民军队用坚强的身躯、坚定的意志守护着人民的安全。

此外，实践小队还前往大连旅顺潜艇博物馆，感受到潜艇作为国防重要力量的威力与重要性，进一步认识高质量发展与国防建设之间的密切联系，在实践中建立全面观察和思考的能力，为国家发展贡献智慧与力量奠定了坚实基础。

一代人有一代人的奋斗，一个时代有一个时代的担当。通过本次国防教育实践活动，北京师范大学青年学子在“行走的课堂”中用脚步丈量祖国大地，通过走访红色圣地、红色军营，汲取奋发图强的精神动力，增强爱国主义情怀。同学们纷纷表示，要继承我党我军的优良传统，弘扬革命精神，传承红色基因，用内心感应时代脉搏，践行“请党放心，强国有我”的铿锵誓言，谱写新时代的青春之歌。

来源：北京师范大学

(责编：郝孟佳、熊旭)